- Pomysł na ten film jest nieoczywisty, dlatego zdecydowałem się na jego realizację - mówi Robert Lewandowski. - To będzie historia wzlotów i upadków, momentów siły, ale i chwil słabości. Bez upiększania, tak jak było naprawdę. Film przedstawi wiele nieopowiedzianych wcześniej historii z mojej kariery, które z pewnością zainteresują fanów piłki nożnej. Mam jednak nadzieję, że widzowie, którzy nie śledzą rozgrywek piłkarskich również z zainteresowaniem obejrzą ten film. Chciałbym, żeby ten dokument stał się inspiracją dla dzieciaków, które marzą o osiągnięciu czegoś wielkiego, ale nie do końca w siebie wierzą.

Za pomocą dokumentu międzynarodowa gwiazda piłki nożnej chce nie tylko umożliwić fanom wgląd w swoje życie, ale również dać widzom na całym świecie szansę odnalezienia się w jego historii. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły, a platforma Amazon Prime Video pokaże go w 2022 roku. Wówczas będzie miała miejsce uroczysta premiera.

Robert Lewandowski bohaterem filmu

W filmie obok Roberta Lewandowskiego wypowiedzą się jego najbliżsi przyjaciele i rodzina, a także trenerzy, koledzy z drużyny i rywale, włączając największe gwiazdy światowego futbolu. Dokument produkuje polski dom produkcyjny Papaya Films. Za koordynację wszystkich działań z ramienia zespołu Roberta Lewandowskiego odpowiadają Monika Bondarowicz oraz Tomasz Zawiślak. Film reżyseruje Maciej Kowalczuk, a producentem jest Kacper Sawicki.

Dokument o Robercie Lewandowskim dołączy do szerokiego grona dokumentów sportowych dostępnych wyłącznie na Prime Video, takich jak Inside Borussia Dortmund, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Take Us Home: Leeds United, Six Dreams, Alonso, Steven Gerrarda Make Us Dream, El Corazón de Sergio Ramos i SCHW31NS7EIGER Memories - From Beginning to Legend, a także do powstające obecnie dokumentu o FC Bayern Monachium, który swoją premierę będzie miał już jesienią.