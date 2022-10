To dlatego Lewandowski wybrał Barcelonę? To zdjęcie mówi wszystko!

Piotr Jawor Robert Lewandowski

Czołowy klub Europy, wielkie zainteresowanie kibiców, piękna historia, ale... to nie wszystko. Robert Lewandowski coraz lepiej czuje się w Barcelonie i właśnie pokazał, jak w tym mieście korzysta z wolnego czasu. Wiele go jednak nie ma, bo już w środę FC Barcelona podejmuje Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. Spotkanie o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Joan Laporta i Robert Lewandowski / Newspix