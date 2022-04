To dlatego Lewandowski chce odejść z Bayernu? Niemcy ujawniają

"Lewy", który w ekipie ze stolicy Bawarii występuje od 2014 roku jest jej największą gwiazdą. Powszechnie zaliczany jest do grona czołowych zawodników globu, a tylko w tym sezonie strzelił dla Bayernu już 48 goli. Wygląda jednak na to, że dobrze funkcjonujący mechanizm zaczyna mieć problemy - Polak wciąż nie otrzymał propozycji nowego kontraktu i całkiem możliwe, że wkrótce opuści zespół.

To dlatego Lewandowski chce odejść? Niemcy ujawniają

Dotąd jako główny powód takiego ruchu wskazywano właśnie opieszałość władz zespołu i brak chęci podjęcia dialogu na temat umowy. Okazuje się jednak, że może to nie być jedyny powód. "Bild" donosi, że snajper nie jest zadowolony z systemu gry, jaki preferuje trener Julian Nagelsmann. Jego zdaniem nie sprzyja on kreowaniu dla niego wystarczającej liczby sytuacji bramkowych, a co za tym idzie - pogarsza jego statystyki.

Dokąd mógłby trafić Lewandowski? Numerem jeden na liście wymienianych ekip od dłuższego czasu jest FC Barcelona. Medialne pogłoski sugerują, że przedstawiciele "Dumy Katalonii" pozostają w kontakcie z agentem piłkarza już od lutego, lecz aktualnie czekają na uregulowanie sytuacji na linii Polak - Bayern.

