Jedna z najbardziej znanych hiszpańskich gazet, czyli "El Mundo Deportivo", poprosiła socios FC Barcelony o podsumowanie ostatniego sezonu w wykonaniu Blaugrany. Mieli oni też ocenić zeszłoroczne transfery. Co się okazało? Otóż polski napastnik Robert Lewandowski wcale nie wygrał w tym głosowaniu i to nie on był najwyżej oceniany przez ankietowanych, co może być sporą niespodzianką.