Przyjście Flicka do Katalonii od początku jawiło się jako kapitalna informacja dla Roberta Lewandowskiego. Polak wielokrotnie komplementował tego szkoleniowca - ze wzajemnością. Kibice mieli nadzieję, że Niemiec wyciągnie z Polaka to, co najlepsze. I nie mylili się. Pod wodzą 59-latka snajper przeżywa kolejną piłkarską młodość i odzyskał bajeczną wręcz skuteczność. W 10 meczach ligowych zdobył 12 bramek. Do tego dorzucił dwa gole w dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów.

