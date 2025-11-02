Bardzo możliwe, że już w meczu z Elche w 11. kolejce ligi hiszpańskiej Hansi Flick wystawi Roberta Lewandowskiego lub wpuści go z ławki. Dla Polaka będzie to wielki powrót po kontuzji, której nabawił się w meczu Litwa - Polska.

Polski napastnik nie mógł wymarzyć sobie lepszego rywala na powrotny mecz. Przeciwko Elche bowiem w niedalekiej przeszłości notował znakomite występy. W dwóch spotkaniach z tym rywalem w sezonie 2022/23 zdobył aż cztery gole i zanotował jedną asystę.

Elche jednym z ulubionych rywali Lewandowskiego. Polak zachwycał przeciwko "Los Franjiverdes"

W szóstej kolejce FC Barcelona pokonała Elche u siebie 3:0, a Robert Lewandowski zdobył dwa gole. Polak kontynuował tym samym znakomitą serię meczów z golem, których na początku sezonu 2022/23 było aż sześć.

Lewandowski w tamtym spotkaniu już w 14. minucie znacznie ułatwił sobie zadanie. Został bowiem sfaulowany przez rywala, wychodząc "sam na sam" z bramkarzem. Sędzia nie miał wyjścia i wyrzucił Gonzalo Verdu z boiska.

W 34. minucie meczu "Lewy" strzelił gola na pustą bramkę. W 43. minucie natomiast znakomicie wykończył akcję i posłał piłkę bardzo lekko poza zasięgiem bramkarza.

W rundzie wiosennej Robert Lewandowski nie przystępował do meczu z Elche w tak znakomitej formie. W czternastu poprzednich meczach Barcy Polak zdobył tylko dwa gole. Na jakiekolwiek trafienie czekał od trzech kolejek. Warto wspomnieć, że trzy z tych spotkań ominął przez zawieszenie, a jedno przez uraz.

Mecz Elche w 27. kolejce był jego wielkim przełamaniem. W 20. minucie tego meczu Polak zrobił to, co potrafi najlepiej. Opanował piłkę w polu karnym i mimo chaosu znalazł sekundę i metr kwadratowy na oddanie strzału. Piłka wylądowała w siatce i tak Barca wyszła na prowadzenie.

Drugi gol Lewandowskiego padł w 66. minucie i w dużej mierze był zasługą Gaviego. Młodzieniec z Barcelony odebrał piłkę rywalowi blisko jego pola karnego i od razu posłał piłkę do Polaka. Wykończenie ostatniego z wymienionych było bezbłędne - tak Lewandowski trafił na 3:0. Spotkanie zakończyło się natomiast wynikiem 4:0. Dwa pozostałe gole zdobywali Ansu Fati i Ferran Torres.

W sezonie 2022/23 FC Barcelona, mimo problemów finansowych, zdobyła mistrzowski tytuł, pokonując Real Madryt. Robert Lewandowski zdobył natomiast swoje pierwsze trofeo Pichichi, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca sezonu w LaLiga. Gole strzelone w rywalizacji Elche w dużej mierze przyczyniły się do tego sukcesu.

