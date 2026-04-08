To był polski rekord Ligi Mistrzów. Minął rok. Wszystkie oczy na Lewandowskiego

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Od ostatniego spotkania FC Barcelona z Atletico Madryt nie minął nawet tydzień, a obie drużyny ponownie spotkają się na boisku. Tym razem stawką jest awans do półfinału Ligi Mistrzów. Oczy polskich kibiców będą skupione przede wszystkim na Robercie Lewandowskim. Po kapitalnej poprzedniej kampanii i rekordzie w wykonaniu naszych piłkarzy, sezon 2025/26 to kolejne bolesne zderzenie z rzeczywistością. Warszawianin dokonać może jednak rzeczy wielkiej.

Polscy piłkarze odgrywają coraz większą rolę w europejskim futbolu. Najlepszym na to dowodem były chociażby sceny sprzed roku, gdzie w ćwierćfinałach znalazło się aż czterech naszych rodaków. Jako piątego liczymy Piotra Zielińskiego, który był wtedy kontuzjowany, ale zagrał w półfinale oraz finale najważniejszych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie. To rekordowe liczby jeśli chodzi o XXI wiek.

Kibice liczyli na podobną sytuację podczas obecnie trwającej kampanii. Niestety już teraz wiadomo, że muszą przełknąć gorzką pigułkę. Na placu boju pozostał jedynie Robert Lewandowski. Co prawda Wojciech Szczęsny także znajduje się w kadrze FC Barcelona, lecz jego szanse na grę są w zasadzie iluzoryczne. Za sprawą Warszawianina polska seria zostaje natomiast podtrzymana. I to należy uznać za plus.

Klęska Realu. Padł wulgaryzm. Oto kogo wyśmiał Kowalczyk

Lewandowski jedynym Polakiem z pola, który zagra w ćwierćfinale. Ale to nie musi być koniec

Ostatni raz tak mało naszych rodaków w akcji oglądaliśmy w kampanii 2022/23. Wtedy w barwach Napoli za futbolówką biegał Piotr Zieliński. Nie zmienia to faktu, że Polacy i tak mogą mieć niebawem powody do radości. FC Barcelona po niedawnym zwycięstwie w La Lidze, podchodzi do dwumeczu w roli faworyta. Podopieczni Hansiego Flicka celują zresztą w końcowe trofeum. Poprzednio zatrzymał ich Inter Mediolan na etapie półfinału. Teraz w Katalonii nikt nie chce przeżywać rozczarowania.

Były kadrowicz zobaczył, co zrobił Grosicki. Jest reakcja. "Nie toleruję

Robert Lewandowski powinien być natomiast podwójnie zmotywowany. Niejasna jest przyszłość snajpera w szeregach aktualnego mistrza Hiszpanii. Otoczenie gracza wciąż nie doszło do porozumienia z działaczami w sprawie podpisania nowej umowy. Po potencjalnym odejściu o sukces w Champions League nie będzie już tak łatwo jak w granatowo-bordowych barwach.

Polacy, którzy zagrali minimum w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów podczas ostatnich kilku edycji:

2025/26 - Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny (nie zagra)

2024/25 - Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski, Jakub Kiwior, Matty Cash

2023/24 - Robert Lewandowski, Jakub Kiwior

2022/23 - Piotr Zieliński

2021/22 - Robert Lewandowski

Zobacz również:

Mariusz Fornalczyk zawodzi tak, jak cały Widzew
Ekstraklasa

Katastrofa nadciąga nad Widzew, ikona klubu reaguje. "Tak nie da się utrzymać"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
Co poszło nie tak przeciwko Szwecji? "Nie można grać w piłkę naiwnie"Polsat Sport

