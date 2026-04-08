To był polski rekord Ligi Mistrzów. Minął rok. Wszystkie oczy na Lewandowskiego

Polscy piłkarze odgrywają coraz większą rolę w europejskim futbolu. Najlepszym na to dowodem były chociażby sceny sprzed roku, gdzie w ćwierćfinałach znalazło się aż czterech naszych rodaków. Jako piątego liczymy Piotra Zielińskiego, który był wtedy kontuzjowany, ale zagrał w półfinale oraz finale najważniejszych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie. To rekordowe liczby jeśli chodzi o XXI wiek.

Kibice liczyli na podobną sytuację podczas obecnie trwającej kampanii. Niestety już teraz wiadomo, że muszą przełknąć gorzką pigułkę. Na placu boju pozostał jedynie Robert Lewandowski. Co prawda Wojciech Szczęsny także znajduje się w kadrze FC Barcelona, lecz jego szanse na grę są w zasadzie iluzoryczne. Za sprawą Warszawianina polska seria zostaje natomiast podtrzymana. I to należy uznać za plus.

Lewandowski jedynym Polakiem z pola, który zagra w ćwierćfinale. Ale to nie musi być koniec

Ostatni raz tak mało naszych rodaków w akcji oglądaliśmy w kampanii 2022/23. Wtedy w barwach Napoli za futbolówką biegał Piotr Zieliński. Nie zmienia to faktu, że Polacy i tak mogą mieć niebawem powody do radości. FC Barcelona po niedawnym zwycięstwie w La Lidze, podchodzi do dwumeczu w roli faworyta. Podopieczni Hansiego Flicka celują zresztą w końcowe trofeum. Poprzednio zatrzymał ich Inter Mediolan na etapie półfinału. Teraz w Katalonii nikt nie chce przeżywać rozczarowania.

Robert Lewandowski powinien być natomiast podwójnie zmotywowany. Niejasna jest przyszłość snajpera w szeregach aktualnego mistrza Hiszpanii. Otoczenie gracza wciąż nie doszło do porozumienia z działaczami w sprawie podpisania nowej umowy. Po potencjalnym odejściu o sukces w Champions League nie będzie już tak łatwo jak w granatowo-bordowych barwach.

Polacy, którzy zagrali minimum w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów podczas ostatnich kilku edycji:

2025/26 - Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny (nie zagra)

2024/25 - Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski, Jakub Kiwior, Matty Cash

2023/24 - Robert Lewandowski, Jakub Kiwior

2022/23 - Piotr Zieliński

2021/22 - Robert Lewandowski

