Swój pierwszy sezon w barwach FC Barcelona Robert Lewandowski z pewnością wspomina świetnie. Zdobył wówczas mistrzostwo Hiszpanii i został królem strzelców LaLiga.

Nie wszystkie wspomnienia z tamtego okresu są jednak pozytywne. W 14. kolejce LaLiga FC Barcelona mierzyła się na wyjeździe z FC Barcelona. I choć wygrała 2:1, sam Polak po wszystkim nie mógł być z siebie dumny.

Już w 11. minucie tamtego spotkania Robert Lewandowski obejrzał pierwszą żółtą kartkę. Powinien więc wiedzieć, że od tej pory musi bardzo uważać, aby zbyt ostro nie faulować swoich rywali.

Fatalny wieczór Polaka. Lewandowski z czerwoną kartką. Zawieszenie na trzy mecze

Tamtego wieczoru głowa Roberta Lewandowskiego nie zadziałała jednak zbyt dobrze. Polski napastnik, który raczej może pochwalić się dużą inteligencją, również tą boiskową, tym razem całkowicie "stracił rozum".

W 31. minucie polski napastnik nabiegł na swojego rywala z wyciągniętym łokciem i trafił nim w okolice brody Unaia Garcii. Chwilę przed zadaniem ciosu Lewandowski jeszcze spojrzał na swojego rywala, co przekreśla ewentualne tłumaczenie i braku celowości.

Sędzia Jesus Gil Manzano pokazał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Gdyby na tym sprawa się zakończyła, polski napastnik pauzowałby przez jedno następne spotkanie. Tak się jednak nie stało.

Schodząc do szatni, Robert Lewandowski wykonał gest, który do dziś jest przywoływany jako symbol surowego karania piłkarzy FC Barcelona. Kiedy jakiś zawodnik, np. Realu Madryt, nie zostanie zawieszony na większą liczbę spotkań za brutalny faul, fani Barcy mówią ironicznie: "Dobrze, że nie podrapał się po nosie. Wtedy dostałby trzy".

Właśnie o podrapanie się po nosie wówczas chodziło. Sędzia odebrał ten gest Polaka jako przejaw braku szacunku oraz sugestię, że być może zażywa on jakieś nielegalne substancje.

Rozwiń

Za podrapanie się po nosie Robert Lewandowski otrzymał karę zawieszenia na trzy spotkania. Trochę więc go ominęło, ale mimo to w tamtym sezonie zdołał zdobyć koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej.

Czerwoną kartkę w meczu z Osasuną Robert Lewandowski obejrzał przy tanie 1:0 dla gospodarzy. Mimo braku Polaka przed ok. 60 minut gry, jego koledzy ostatecznie potrafili wygrać tamto spotkanie 2:1. Tuż po przerwie do remisu doprowadził Pedri, a na pięć minut przed końcem spotkania piękny gol głową Raphinhi po jeszcze ładniejszym podaniu de Jonga, dał Barcelonie prowadzenie i zwycięstwo.

Teraz, w 16. rundzie gier sezonu 2025/26 ligi hiszpańskiej Robert Lewandowski znowu będzie miał okazję zmierzyć się z Osasuną. Tym razem jednak spotkanie zostanie rozegrane na Camp Nou. Pierwszy gwizdek w sobotę 13 grudnia o godzinie 18:30.

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Robert Lewandowski THOMAS COEX / AFP AFP