To będzie następca Lewandowskiego? Okazja dla Barcelony, szalony zwrot akcji

Robert Lewandowski skończył zaledwie kilka dni temu 37. lat i zmierza powoli ku zakończeniu swojej bogatej futbolowej kariery. Polak wciąż jednak prezentuje niezmiennie wysoką formę - w poprzedniej kampanii zdobył on we wszystkich rozgrywkach ponad 40 bramek, a bardzo dobrze - przed złapaniem kontuzji mięśniowej - prezentował się on również podczas okresu przygotowawczego "Barcy" przed nowym sezonem.

Mimo wszystko w "Blaugranie" ma on na ten moment mocnych konkurentów na pozycji "dziewiątki" - przede wszystkim stale rozwijającego się Ferrana Torresa, ale też i Marcusa Rashforda. Do tego wszystkiego "Duma Katalonii" może jeszcze niebawem zakupić kolejnego napastnika, ale... są tu pewne niuanse.

LOSC Lille - AS Monaco FC 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

FC Barcelona wietrzy okazję. Może pozyskać wielki talent za bardzo niską kwotę

Xavier Ortuno, dziennikarz "Sportu" podaje, że Barcelona może pokusić się o zakontraktowanie Karla Etty Eyonga, 21-letniego, zdolnego zawodnika Villarrealu, który w pierwszych dwóch meczach "Żółtej Łodzi Podwodnej" w tym sezonie odnotował już gola i asystę, a wcześniej też prezentował świetne statystyki w rezerwach VCF.

Rozwiń

Zarząd FCB chce skorzystać tu z wielkiej "promocji" - Etta Eyong ma bowiem naprawdę niską klauzulę wykupu wynoszącą 10 mln euro, więc z perspektywy "Barcy" grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Mistrzowie Hiszpanii jednak potraktowaliby to jako inwestycję w przyszłość - Kameruńczyk dopiero za jakiś czas mógłby zostać przymierzony do przejęcia schedy po Lewandowskim, a obecnie, po ewentualnym wykupieniu, zostałby natychmiastowo wypożyczony do innego zespołu Primera Division, by móc się na spokojnie ogrywać w lidze.

Nie tylko Barcelona. Etta Eyong jest wręcz rozchwytywany

Warto nadmienić, że Etta Eyong z oczywistych względów wzbudza też zainteresowanie wielu konkurentów "Blaugrany" z PD - Ortuno wskazuje tu chociażby na Real Betis czy Real Sociedad, a także - w kontekście wypożyczenia - na Levante czy Real Oviedo. Młody futbolista miał znaleźć się też w orbicie zainteresowań klubów angielskich.

Letnie okienko transferowe w Hiszpanii zamknie się 1 września. Barcelona obecnie skupia się przede wszystkim na rejestracji graczy będących już w klubie, ale - co warto nadmienić - zakontraktowanie Kameruńczyka i natychmiastowe wypożyczenie go nie zachwiałoby klubowymi staraniami związanymi z wbiciem się w zasady Finansowego Fair Play.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski ATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East News East News