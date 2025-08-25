To będzie następca Lewandowskiego? Okazja dla Barcelony, szalony zwrot akcji
Robert Lewandowski niezmiennie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka jeśli mowa o obsadzie środka ataku - Polakowi jednak rośnie duża konkurencja wewnątrz klubu, bo pod opieką niemieckiego menedżera bardzo dobrze rozwija się Ferran Torres, a dopiero co wypożyczony Marcus Rashford również może pełnić rolę "dziewiątki". Jednocześnie FC Barcelona myśli też o zastąpieniu "Lewego" w ujęciu długoterminowym - i tu szykuje się dla klubu z Katalonii naprawdę wielka okazja.
Robert Lewandowski skończył zaledwie kilka dni temu 37. lat i zmierza powoli ku zakończeniu swojej bogatej futbolowej kariery. Polak wciąż jednak prezentuje niezmiennie wysoką formę - w poprzedniej kampanii zdobył on we wszystkich rozgrywkach ponad 40 bramek, a bardzo dobrze - przed złapaniem kontuzji mięśniowej - prezentował się on również podczas okresu przygotowawczego "Barcy" przed nowym sezonem.
Mimo wszystko w "Blaugranie" ma on na ten moment mocnych konkurentów na pozycji "dziewiątki" - przede wszystkim stale rozwijającego się Ferrana Torresa, ale też i Marcusa Rashforda. Do tego wszystkiego "Duma Katalonii" może jeszcze niebawem zakupić kolejnego napastnika, ale... są tu pewne niuanse.
FC Barcelona wietrzy okazję. Może pozyskać wielki talent za bardzo niską kwotę
Xavier Ortuno, dziennikarz "Sportu" podaje, że Barcelona może pokusić się o zakontraktowanie Karla Etty Eyonga, 21-letniego, zdolnego zawodnika Villarrealu, który w pierwszych dwóch meczach "Żółtej Łodzi Podwodnej" w tym sezonie odnotował już gola i asystę, a wcześniej też prezentował świetne statystyki w rezerwach VCF.
Zarząd FCB chce skorzystać tu z wielkiej "promocji" - Etta Eyong ma bowiem naprawdę niską klauzulę wykupu wynoszącą 10 mln euro, więc z perspektywy "Barcy" grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Mistrzowie Hiszpanii jednak potraktowaliby to jako inwestycję w przyszłość - Kameruńczyk dopiero za jakiś czas mógłby zostać przymierzony do przejęcia schedy po Lewandowskim, a obecnie, po ewentualnym wykupieniu, zostałby natychmiastowo wypożyczony do innego zespołu Primera Division, by móc się na spokojnie ogrywać w lidze.
Nie tylko Barcelona. Etta Eyong jest wręcz rozchwytywany
Warto nadmienić, że Etta Eyong z oczywistych względów wzbudza też zainteresowanie wielu konkurentów "Blaugrany" z PD - Ortuno wskazuje tu chociażby na Real Betis czy Real Sociedad, a także - w kontekście wypożyczenia - na Levante czy Real Oviedo. Młody futbolista miał znaleźć się też w orbicie zainteresowań klubów angielskich.
Letnie okienko transferowe w Hiszpanii zamknie się 1 września. Barcelona obecnie skupia się przede wszystkim na rejestracji graczy będących już w klubie, ale - co warto nadmienić - zakontraktowanie Kameruńczyka i natychmiastowe wypożyczenie go nie zachwiałoby klubowymi staraniami związanymi z wbiciem się w zasady Finansowego Fair Play.