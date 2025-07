To będzie następca Lewandowskiego? Agent piłkarza "kluczem", możliwy hit

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona ważny będzie jeszcze przez jeden sezon - co jednak potem? Na ten moment nie wiadomo, czy mogłoby tu dojść do prolongaty, ale jedno jest pewne - "Blaugrana" musi powoli myśleć o następcy Polaka, również w nieco dłuższej perspektywie. Tutaj po raz kolejny może wkroczyć do akcji agent "RL9", Pini Zahavi...