Thomas Müller skomentował transfer Lewandowskiego

Müller od 2014 roku tworzył z Lewandowskim nieprawdopodobnie wręcz skuteczny duet, gdzie idealnie wychodziło im wzajemne uzupełnianie się. - "Lewy" był nie tylko ważną osobowością przez ostatnie osiem lat, ale także ostoją na boisku, która prawdopodobnie ukształtowała naszą grę. Nasza gra będzie musiała trochę się zmienić, musimy dokonać pewnego odświeżenia - zauważa Niemiec.

Reklama

Można było też zauważyć, że ta dwójka dogaduje się również poza boiskiem. Siłą rzeczy więc doświadczony Niemiec o pewnych rzeczał wiedział już wcześniej. - Już wcześniej podejrzewaliśmy, że może do tego dojść i ostatecznie się to wydarzyło. Teraz jednak, kiedy to już potwierdzone, nie sądzę, że dla Lewego była to łatwa decyzja - tłumaczy 32-latek.

Müller: Lewandowski zachował się w porządku

Wielu ekspertów w Niemczech podawało w wątpliwość nastawienie Lewandowskiego względem Bayernu w okresie bezpośrednio przed ogłoszeniem transferu. Zupełnie inaczej widzi to jednak Müller.

- Mając w pamięci to, że zmiana klubu w jego przypadku wisiała już w powietrzu, to wszystko było w porządku. Swoim zachowaniem na koniec, sposób w jaki wyglądało jego pożegnanie, pokazuje, że szacunek był wzajemny - dodaje dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów z Bayernem.