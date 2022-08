Thomas Mueller wprost po wpadce Bayernu! Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski

W miniony weekend Bayern Monachium zanotował pierwszą wpadkę w tym sezonie Bundesligi, notując remis w starciu z Borussią Moenchengladbach mimo miażdżącej przewagi na murawie. Po meczu Thomas Mueller został zapytany o to, czy był to dowód na to, jak dotkliwa była dla ekipy mistrza Niemiec strata Roberta Lewandowskiego. Odpowiedź byłego kolegi z szatni reprezentanta Polski nie pozostawia żadnych złudzeń w tym temacie.

Robert Lewandowski (napastnik FC Barcelona) i Thomas Mueller to byli koledzy z szatni Bayernu Monachium