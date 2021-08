W 6. minucie spotkania Alphonso Davies wyłożył płasko piłkę w pole karne Herthy, wprost pod nogi czającego się "Lewego". Ten zamarkował strzał, lecz przepuścił piłkę, która trafiła pod nogi Thomasa Muellera. Zawodnik z idealnej pozycji oddał bezbłędny strzał, dający Bayernowi prowadzenie.

- Pochwaliłem Lewandowskiego już w przerwie - mówił Mueller przed kamerą "Sky". - Zapytałem, czy choć już był w dobrej formie, wskoczył jeszcze wyżej, bo przepuszcza piłki do lepiej ustawionych kolegów - dodał żartobliwie. - Bardzo się cieszyłem, to była świetna decyzja - podkreślał.



Głos w sprawie bramki zabrał też Polak. - To musi działać w dwie strony. Jeżeli widzę Thomasa w dobrej pozycji, to mogę przecież do niego podać - mówił.



Lewandowski strzelił ostatecznie w meczu trzy gole i w obecnym sezonie ma już w dorobku pięć trafień.



TC

Zdjęcie Bayern Monachium /AFP/AFP CHRISTOF STACHE/CS /AFP