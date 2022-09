"Teraz to Bayern boi się Barcelony". Co zmienił Lewandowski?

"Lewandowski wraca do domu z uśmiechem od ucha do ucha" - donosi "Marca". Dziennik podkreśla, że w zaledwie kilka miesięcy, układ sił między Bayernem i Barceloną diametralnie się zmienił. "Jutro na Allianz Arena w Lidze Mistrzów to Katalończycy będą faworytem" - ocenia.

Lewandowski odmienił Barcelonę

"Barcelona ma teraz w składzie Lewandowskiego. Zaczęła sezon fenomenalnie, co dodane do słabości Bayernu, tłumaczy zmianę w układzie sił między tymi drużynami" - pisze "Marca". W sześciu meczach tego sezonu zespół Xaviego Hernandeza zaliczył pięć zwycięstw i remis z bilansem bramkowym 20-2. "To wynika z kilku czynników wśród których wyróżnia się wspaniała forma Lewandowskiego" - pisze "Marca". I dodaje, że Polak pisze historię w La Liga, ma już dziewięć bramek w sezonie, z czego trzy w Lidze Mistrzów. "Zaadaptował się w Barcelonie w rekordowym tempie".

Tymczasem w sześciu meczach w Bundeslidze Bayern zanotował aż trzy remisy. I to w ostatnich trzech spotkaniach z Borussią Moenchengladbach, Unionem Berlin i VfB Stuttgart. "Marca" cytuje Thomasa Muellera, który powiedział, że jest wściekły po raz pierwszy w tym sezonie, bo zespół nie potrafił walczyć o zwycięstwo do końca". "Jestem wściekły na nas samych" - dodał sugerując, że Bayern nie dał z siebie 100 proc w starciu ze Stuttgartem, myśląc o spotkaniu z Barceloną.

Passa czterech zwycięstw Bayernu zostanie przerwana?

"Marca" cytuje też dyrektora sportowego Bayernu Hasana Salihamidzica. "Trzeba wrzucić dwa biegi wyżej, a na mecz z Barceloną nawet trzy. Lewandowski wykorzystuje wszystkie okazje na gola. Musimy się strzec".

Madrycki dziennik przypomina, że w ostatnich latach Bayern był postrachem Barcelony. Wygrał z nią w Lidze Mistrzów cztery ostatnie spotkania. Z bilansem bramkowym 17-4. Ostatnie zwycięstwo Katalończyków nad Bawarczykami miało miejsce w półfinale Champions League 2015 roku (3-0 na Camp Nou). W rewanżu Bayern zwyciężył 3-2 (gol Lewandowskiego), a potem zaliczyli serię trzech wspaniałych triumfów: 8-2, 3-0, 3-0 (Polak zdobył w nich trzy bramki). "Teraz sytuacja znowu się zmienia na korzyść Barcelony" - podsumowuje "Marca".

