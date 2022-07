Ten problem "Lewego" to zmora! Gortat grzmi o kompromitacji

Przenosiny Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona to z naszej, polskiej perspektywy jedno z największych wydarzeń sportowych tego lata. Po debiucie w nowych barwach "Lewy" czeka teraz na premierową bramkę oraz... zmianę numeru.

Polak musi "występować" z "12" na plecach, bowiem wymarzona przez niego "dziewiątka" należy do Memphisa Depay'a, który za wszelką cenę chce utrzymać miejsce w klubie.

Marcin Gortat o transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona

Dla Roberta Lewandowskiego wywalczenie numeru "9" to sprawa nie tylko symboliczna, ale i wizerunkowa, związana z promowaną przez niego własną marką RL9. Jak przyznał Marcin Gortat, kwestia numerów na trykotach to dla zawodowych sportowców istna zmora.

- To prawda, sam byłem w takiej sytuacji w trzech klubach NBA: Phoenix, Waszyngtonie i Clippers. Rozumiem sytuację Roberta Lewandowskiego i jego mocnego brandu "RL9". To jest pewnego rodzaju zmora zawodnika, gdy buduje swój brand na inicjałach i numerze. Robert musi coś wymyślić. Albo odkupić ten numer, albo poczekać cierpliwie na zmiany - przyznał Marcin Gortat w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Nasz były koszykarz ocenił także sam ruch Roberta Lewandowskiego.

- Nie ma co ukrywać, że transfer do Barcelony to ogromny skok pod względem marketingowym, wizerunkowym i PR-owym. Choć sam klub z Katalonii jak na razie mocno się ośmieszył... - przyznał. Zapytany o to, czy chodzi o sposób zaprezentowania Lewandowskiego przez Barcelonę dodał: - Tak. To była kompromitacja. Zgadzam się ze słowami Dudka, który powiedział wprost, że to on miał lepszą prezentację w Realu niż Lewandowski w Barcelonie.