Ten kibic wyróżnił się w tłumie. Lewandowski nie mógł przejść obojętnie

FC Barcelona dba o interakcje swoich zawodników z kibicami. W mediach społecznościowych bardzo często pojawiają się nagrania z udziałem piłkarzy, coraz częściej można w nich zobaczyć także Roberta Lewandowskiego.

Polak ściągnął na siebie uwagę fanów już w dniu przejścia z Bayernu Monachium do Barcelony. Nic więc dziwnego, że kibice robią wszystko, co w ich mocy, by gwiazdor futbolu zwrócił na nich uwagę. Tak było i tym razem.

Robert Lewandowski nie mógł przejść obojętnie. Oto, co zrobił

Przed rozpoczęciem niedzielnego meczu na profilu "Dumy Katalonii" na Twitterze pojawił się filmik z wejścia piłkarzy do klubu. Wśród zawodników pojawił się oczywiście Robert Lewandowski.

Uwagę napastnika szybko ściągnął na siebie jeden z kibiców, który czekał na "Lewego" z flagą Polski. 34-latek od razu podszedł do mężczyzny i dał mu autograf. Oprócz Roberta na fladze podpisało się jeszcze kilku zawodników.

Piłkarze Barcelony w meczu z Athletikiem dali popis przed własną publicznością. Już w pierwszej połowie bramki zdobyli Ousmane Dembele, Sergi Roberto i Robert Lewandowski. Boisko musiał niestety opuścić jeden z kluczowych zawodników, Gavi.

