Ten fakt obnaża rywali i pokazuje prawdę o Lewandowskim. Polak nie ma sobie równych

W tym sezonie La Liga Robert Lewandowski spisuje się znakomicie. Polak ma na koncie już 12 goli, a przypomnijmy, że w całym poprzednim sezonie zdobył ich 19. W klasyfikacji strzelców jest zdecydowanym liderem, bo drugi Ayoze Perez traci do niego pięć trafień, a Kylian Mbappe aż sześć. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na statystykę bramek zdobytych z gry, to nasz napastnik nie tylko deklasuje całą konkurencję, ale przede wszystkim piłkarzy Realu Madryt.