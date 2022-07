Tempo rozmów na linii Bayern - Barcelona wzrosło! Kluby chcą transferu Lewandowskiego już w ten weekend

"Duży ruch w ostatnich godzinach. Oba kluby chcą sfinalizować transfer Lewandowskiego do Barcelony już w ten weekend. "Lewy" prawdopodobnie nie weźmie udziału w wyjeździe Bayernu do Stanów Zjednoczonych, i tak nie chce tego robić" - napisał Florian Plettenberg w mediach społecznościowych.

Wcześniej podobne "przecieki" w sprawie potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego podawało "The Athletic". Według dziennikarzy tego portalu "istnieje optymizm" wokół tematu transferu. Indywidualne warunki z Lewandowskim według tego samego źródła zostały już uzgodnione w poprzednim tygodniu.

Robert Lewandowski nie weźmie udziału w wyjeździe Bayernu do USA

Robert Lewandowski wraz z drużyną rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Formalnie ruszyły one 12 lipca, kiedy to gwiazdor przeszedł jednak wyłącznie badania. Od 13 już trenuje. Jak dotąd na każde z zajęć się spóźniał - po kilka minut.