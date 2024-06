Tego tylko brakowało. Kucharski uderzył w "Lewego" i jego żonę. W tle kabanosy

Wygląda na to, że konflikt między Cezarym Kucharskim a Robertem Lewandowskim - od dłuższego czasu toczony publicznie - szybko nie dobiegnie końca. Były agent "Lewego" co jakiś czas odsłania prywatne kulisy znajomości z piłkarzem i jego żoną, nie kryjąc przy tym subtelnego sarkazmu. Przykładem najnowszy post zamieszczony przez byłego snajpera kadry w serwisie X. To odpowiedź na złośliwy komentarz jednego z internautów, który zwrócił uwagę na... niezdrową dietę córek kapitana reprezentacji Polski.