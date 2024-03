Tego naprawdę brakowało Lewandowskiemu. Eksperci nie mieli żadnych wątpliwości

Wreszcie po porażce z Villarrealem 3-5 trener Xavi oznajmił, że będzie prowadził drużynę tylko do końca sezonu. Miało to zmniejszyć presję na piłkarzach. I podziałało. Bo od tamtego momentu "Duma Katalonii" nie przegrała meczu w żadnych rozgrywkach.

Liga Mistrzów. Lewandowski liczy na rywala, którego da się przejść

Zgodził się z nim Hajto. - Zwróćcie uwagę, że w futbolu w ostatnich 40 latach żaden piłkarz bez fizyczności nie był w stanie pokazać swoich umiejętności. Jak Leo Messi przyszedł do PSG, który pokonywał inne drużyny jak chciał, to wszyscy tam strzelali tylko nie on. Dopiero jak wróciła mu forma fizyczna, to zaczął zdobywać bramki - przyznał były reprezentant Polski.