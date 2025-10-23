Wszystko za sprawą książki "Lewandowski. Prawdziwy" pióra Sebastiana Staszewskiego, o której komunikat spadł na rynek wydawniczy niczym bomba atomowa. Jak ogłosił w środę sam autor, premiera jego dzieła będzie miała miejsce 7 listopada. Obecnie trwa jej przedsprzedaż.

- To efekt 11 miesięcy pracy, ponad 50 podróży po całej Europie i spotkań z 251 rozmówcami: od ikon futbolu takich jak Joan Laporta, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Thomas Müller, Gavi czy Andrij Szewczenko, po ludzi, którzy o swoich wspomnieniach zgodzili się opowiedzieć po raz pierwszy - ujawnił Sebastian Staszewski.

Jak zapewnił, będzie to "opowieść o drodze na szczyt, a jednocześnie o ludzkich słabościach, błędach, konfliktach i brudnej stronie sportu na najwyższym poziomie". Na kartach książki - choć nie będzie to biografia autoryzowana - głos zabierze także jej główny bohater - Robert Lewandowski.

"Lewandowski. Prawdziwy". Książka o kapitanie reprezentacji Polski trafi na rynek

Nie będzie to "cukierkowa pozycja", stawiająca "Lewego" na piedestale. Ma raczej - zgodnie z tytułem - przedstawić jak najszczerszą prawdę o kapitanie reprezentacji Polski. Dlatego tak nie zabraknie w niej niewygodnych tematów - afer alkoholowej, premiowej i opaskowej w naszej kadrze czy trudnych relacji Lewandowskiego między innymi z Kamilem Glikiem, Cezarym Kucharskim, Xavim oraz Carlo Ancelottim.

"Lewandowski. Prawdziwy" ma także pozwolić odkryć czytelnikom, jakie są poglądy tytułowego bohatera na temat pieniędzy, polityki, biznesu, mediów i ludzi z jego najbliższego otoczenia.

Głos na temat książki zabrał już Wojciech Szczęsny, którego recenzja potwierdza, że na rynek trafi pozycja, która rzeczywiście pozwoli zajrzeć kibicom "w głąb" Lewandowskiego.

Staszewski jest tak konsekwentny, że aż upierdliwy, i tak dociekliwy, że aż wkurzający. Ale właśnie to pozwoliło mu zbliżyć się do prawdy o Robercie

