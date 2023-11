Te słowa z Bayernu zabolą Lewandowskiego. Kolejna szpilka wbita w Polaka

Optyka zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich miesięcy. Robert Lewandowski zaliczył ostatnio serię sześciu meczów z rzędu bez strzelenia gola, a Harry Kane , który został jego następcą w Bayernie Monachium , trafia do siatki jak na zawołanie. Angielski napastnik zdobył 17 goli w 11 kolejkach Bundesligi i choć rywalizacja o koronę króla strzelców tych rozgrywek w tym sezonie jest o wiele poważniejsza niż w poprzednim, to i tak wszyscy znakomici snajperzy bledną przed nowym nabytkiem klubu ze stolicy Bawarii. Możliwe, że już w pierwszym sezonie na Allianz Arena Harry Kane pobije rekord "Lewego" który w sezonie 2020/21 41 goli w samych rozgrywkach ligowych . Do tego jednak wciąż bardzo daleka droga.

Kane zakończył tęsknotę za Lewandowskim. Anonimowe źródło z szatni Bayernu wbija szpilkę Polakowi

Lewandowski był równie ważny dla drużyny pod względem strzelonych bramek. Ale zawsze miałeś poczucie, że robi to dla siebie, a nie dla klubu. Dla Kane'a liczy się tylko zwycięstwo drużyny. Z takim nastawieniem jest idealnym wzorem do naśladowania dla wszystkich innych.

Co ciekawe, w Barcelonie od samego początku panuje zupełnie inna narracja na temat podejścia Roberta Lewandowskiego do meczów klubu. Xavi Hernandez niejednokrotnie zwracał uwagę na to, że polski napastnik bardzo mocno wspiera swoich młodszych kolegów i motywuje ich do lepszej gry. "Lewy" w Barcelonie jest kimś w rodzaju "kapitana bez opaski" i wpływa na zespół nie tylko na boisku.