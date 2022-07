Te daty Lewandowski zaznaczy w kalendarzu! Będzie pierwszym Polakiem

Jakub Żelepień Robert Lewandowski

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona to już tylko kwestia godzin. Kluby doszły do porozumienia, a sam piłkarz pojawił się w ośrodku treningowym Bayernu już przed 8:30, aby zabrać swoje rzeczy z szafki i pożegnać się z kolegami. Teraz rozpoczyna nowy etap swojej kariery.

Zdjęcie Robert Lewandowski zagra w FC Barcelona / /Janek Skarżyński /AFP / AFP