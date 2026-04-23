Tam może zagrać Lewandowski. Polski trener niemal pewny, wskazał powód

Jeszcze przed rozpoczęciem obecnego sezonu wiele mówiło się o sytuacji kontraktowej Roberta Lewandowskiego. Jego obecna umowa z Barceloną wygasa bowiem pod koniec czerwca 2026 roku, a więc za nieco ponad dwa miesiące. Medialne doniesienia w lwiej części sugerowały jednak, że Polak podpisze nowy kontrakt z "Dumą Katalonii".

Sytuacja uległa jednak zmianie 16 kwietnia, kiedy to znany dziennikarz Fabrizio Romano poinformował świat o braku porozumienia w kwestii nowego kontraktu. Lewandowski odrzucić miał warunki zaproponowanej mu umowy, ponieważ jego zdaniem, były one nieakceptowalne.

To rozpoczęło falę jeszcze większych dywagacji. Potencjalnych kierunków dla kapitana reprezentacji Polski pojawiło się kilka. W przestrzeni medialnej najbardziej przebijają się trzy z nich - USA, Arabia Saudyjska oraz Włochy. Szczególnie ostatni wydaje się interesującą opcją. Pozwoliłby Lewandowskiemu na zasilenie szeregów kolejnej solidnej europejskiej ekipy.

Michniewicz mówi o przyszłości Lewandowskiego. "Zawsze podejmował przemyślane decyzje"

Wiele osób wskazuje, że wybranie włoskiego kierunku byłoby dla Lewandowskiego bardzo dobrą decyzją. Do tego grona należy między innymi były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Swoje zdanie nt. przyszłości kapitana kadry narodowej przedstawił on w wywiadzie, udzielonym portalowi "tuttojuve.com"

- Robert Lewandowski zawsze podejmował przemyślane decyzje, a obecnie znajduje się na takim etapie kariery, gdy projekt sportowy i stabilność osobista mają dla niego większe znaczenie niż historia klubu. Juventus i Milan to potężne drużyny, kierowane przez doświadczonych trenerów, którzy wiedzą, jak pracować z piłkarzami światowej klasy - mówił Michniewicz.

Dodatkowo były trener Polaków wskazał również kilka istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję Lewandowskiego. Jednym z nich są przytoczone wcześniej aspekty stabilności osobistej. Zdaniem Michniewicza, kwestie rodzinne mogą okazać się wiodącym argumentem, optującym za wybraniem znacznie bliższego i lepiej znanego kręgu kulturowego.

Dodatkowo, do ewentualnego włoskiego rozdziału w karierze "Lewego" może zachęcić... Wojciech Szczęsny. Polski golkiper spędził bowiem na Półwyspie Apenińskim znaczną część swojej kariery dzięki czemu na wylot poznał on realia tamtejszego futbolu. Zdaniem Michniewicza, może on przedstawić swojemu klubowemu koledze sporo szczegółów w kwestii funkcjonowania Juventusu, którego barw bronił w latach 2017-2024. W dalszej części wywiadu Michniewicz przyznał także, że sam osobiście optuje za wybraniem Juventusu, przyznając się jednocześnie do swoich kibicowskich sympatii względem "Starej Damy".

