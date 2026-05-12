Tam ma trafić Lewandowski. Boniek wyłożył karty. "Fantastyczna oferta"

Stało się coś, na co zanosiło się od dłuższego czasu. W niedzielę Barcelona pokonała na Camp Nou Real Madryt (2:0), dzięki czemu zapewniła sobie obronę mistrzostwa Hiszpanii. W drugiej połowie spotkania z "Królewskimi" na murawie pojawił sięRobert Lewandowski, któremu tym razem nie udało się trafić do siatki.

Do tej pory, we wszystkich rozgrywkach tego sezonu, 37-letni napastnik strzelił 18 goli w 43 meczach. Do tego dołożył cztery asysty. W poniedziałek, wspólnie z kolegami z drużyny, kapitan naszej kadry hucznie świętował zdobyte trofeum.

Niewykluczone, że obecnie jesteśmy świadkami jednych z ostatnich momentów Polaka w drużynie Hansiego Flicka. Kontrakt Lewandowskiego wygasa 30 czerwca. Nadal nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłej kampanii.

Z jednej strony Joan Laporta deklarował, że należy mu się przedłużenie umowy, jednak na ten moment taki scenariusz wydaje się coraz bardziej odległy. Do byłego gwiazdora Bayernu Monachium spływają różne oferty. Czy w końcu zdecyduje się na którąś z nich?

- W Barcelonie według mnie nie zostanie. Jeśli zostanie, to po to, żeby rok siedzieć na ławce. Nie wiem, czy będzie mu się to podobało. Wydaje mi się, że ambicje Roberta są inne - powiedział na kanale "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek.

- "Lewy" jest inteligentny. Podejrzewam, że z biedy nie umiera. Bycie przez rok rezerwowym zawodnikiem w Barcelonie nie bardzo mu się uśmiecha - dodaje były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który poruszył również wątek czysto sportowy. - Mówi, że czuje się bardzo młodo, jednak my na boisku widzimy, że tak do końca nie jest (...) Ząb czasu nadgryza każdego, Roberta też - tłumaczy.

Zdaniem Bońka Robert Lewandowski niebawem dokona wyboru, którym będzie... transfer do MLS.

- Mi się wydaje, że na koniec będą Stany Zjednoczone albo Arabia. Ale Arabia... "Lewy", to jest fakt, ma fantastyczną ofertę ze Stanów Zjednoczonych - mówił. - Chicago Fire - uzupełnił prowadzący, Roman Kołtoń. - No tak. I według mnie... - odpowiedział Boniek, sugerując, że właśnie taką decyzję podejmie obecny napastnik Barcelony. Oprócz tego 70-latek podkreślił, że z pewnością Lewandowski liczy się ze swoją rodziną i perspektywą miejsca rozwoju swoich dzieci, który poniekąd może być uzależniony od najbliższego transferu.

