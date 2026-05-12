Tam ma trafić Lewandowski. Boniek wyłożył karty. "Fantastyczna oferta"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po wygranej 2:0 w El Clasico FC Barcelona przypieczętowała 29. mistrzostwo Hiszpanii. W poniedziałek odbyła się uroczysta feta, podczas której show skradli Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Wiemy już, że ten pierwszy spędzi w katalońskim klubie jeszcze jeden sezon. Nie wiadomo natomiast, jaką decyzję podejmie kapitan reprezentacji Polski. Klarowną opinię w tym temacie ma Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski z pucharem na murawie stadionu, w tle trybuny; wstawka: Zbigniew Boniek w płaszczu i szaliku.
Robert Lewandowski, Zbigniew BoniekMutsu Kawamori/Aflo Images/East News / Andrzej Iwanczuk/REPORTEREast News

Stało się coś, na co zanosiło się od dłuższego czasu. W niedzielę Barcelona pokonała na Camp Nou Real Madryt (2:0), dzięki czemu zapewniła sobie obronę mistrzostwa Hiszpanii. W drugiej połowie spotkania z "Królewskimi" na murawie pojawił sięRobert Lewandowski, któremu tym razem nie udało się trafić do siatki.

Do tej pory, we wszystkich rozgrywkach tego sezonu, 37-letni napastnik strzelił 18 goli w 43 meczach. Do tego dołożył cztery asysty. W poniedziałek, wspólnie z kolegami z drużyny, kapitan naszej kadry hucznie świętował zdobyte trofeum.

Wojciech Szczęsny przed El Clasico. Opowiedział o swojej przyszłości i charytatywnym streamieEleven Sports

Boniek już wie, gdzie trafi Lewandowski? Wskazał konkretny klub

Niewykluczone, że obecnie jesteśmy świadkami jednych z ostatnich momentów Polaka w drużynie Hansiego Flicka. Kontrakt Lewandowskiego wygasa 30 czerwca. Nadal nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłej kampanii.

Z jednej strony Joan Laporta deklarował, że należy mu się przedłużenie umowy, jednak na ten moment taki scenariusz wydaje się coraz bardziej odległy. Do byłego gwiazdora Bayernu Monachium spływają różne oferty. Czy w końcu zdecyduje się na którąś z nich?

- W Barcelonie według mnie nie zostanie. Jeśli zostanie, to po to, żeby rok siedzieć na ławce. Nie wiem, czy będzie mu się to podobało. Wydaje mi się, że ambicje Roberta są inne - powiedział na kanale "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek.

Zobacz również:

Kylian Mbappe i Jose Mourinho
La Liga

Hiszpanie ujawniają. Jasne żądania Mourinho, Mbappe i spółka muszą się z tym pogodzić

Igor Szarek
Igor Szarek

- "Lewy" jest inteligentny. Podejrzewam, że z biedy nie umiera. Bycie przez rok rezerwowym zawodnikiem w Barcelonie nie bardzo mu się uśmiecha - dodaje były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który poruszył również wątek czysto sportowy. - Mówi, że czuje się bardzo młodo, jednak my na boisku widzimy, że tak do końca nie jest (...) Ząb czasu nadgryza każdego, Roberta też - tłumaczy.

Zdaniem Bońka Robert Lewandowski niebawem dokona wyboru, którym będzie... transfer do MLS.

- Mi się wydaje, że na koniec będą Stany Zjednoczone albo Arabia. Ale Arabia... "Lewy", to jest fakt, ma fantastyczną ofertę ze Stanów Zjednoczonych - mówił. - Chicago Fire - uzupełnił prowadzący, Roman Kołtoń. - No tak. I według mnie... - odpowiedział Boniek, sugerując, że właśnie taką decyzję podejmie obecny napastnik Barcelony. Oprócz tego 70-latek podkreślił, że z pewnością Lewandowski liczy się ze swoją rodziną i perspektywą miejsca rozwoju swoich dzieci, który poniekąd może być uzależniony od najbliższego transferu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny podczas mistrzowskiej fety FC Barcelona
Robert Lewandowski

Lewandowski i Szczęsny znów na okładkach prasy, głośno o Polakach. "Dusze towarzystwa"

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony trzyma duży puchar ozdobiony niebiesko-czerwonymi wstążkami, uśmiechając się podczas świętowania zwycięstwa.
Robert Lewandowski i puchar mistrzów LaLigaGONGORAEast News
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Flavio Cobolli - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja