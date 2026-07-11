Tam Lewandowscy wypoczywają przed wyjazdem Roberta do USA. Anna ujawniła

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kibice z USA już odliczają dni do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Tymczasem kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ostatnie wolne chwile przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spędza w towarzystwie żony i córek. Anna w sobotni wieczór zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis i przy okazji zdradziła, gdzie jej rodzina ładuje baterie.

Anna Lewandowska ujawniła, gdzie jej rodzina wybrała się na wakacje
Anna Lewandowska ujawniła, gdzie jej rodzina wybrała się na wakacjeInstagram/annalewandowska, Daniele Venturelli/Getty Images for San Clemente Palace KempinskiGetty Images

Pod koniec czerwca oficjalnie ogłoszono, że po latach gry w europejskich klubach Robert Lewandowski przeniesie się za ocean i będzie kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych jako zawodnik Chicago Fire.

Podczas gdy kibice z niecierpliwością czekają na oficjalny debiut kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski w szeregach "Strażaków", ten stara się w pełni korzystać z ostatnich chwil w Europie. Końcówkę czerwca "Lewy" spędził w towarzystwie małżonki i córek w słonecznej Italii, a następnie przeniósł się z rodziną do Polski, gdzie w Gdyni odbywał się Open'er Festival. Tam on i Anna bawili się w towarzystwie m.in. Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego oraz Jana i Julii Bednarków.

W Polsce Lewandowscy nie zabawili jednak długo - spakowali oni walizki i wspólnie z pociechami wybrali się za granicę. Dopiero teraz Anna ujawniła jednak, gdzie ona i jej bliscy spędzają ostatnie wspólne chwile przed wyjazdem Roberta do Stanów Zjednoczonych.

"Ostatni dzień we Francji" - napisała trenerka fitness, publikując w mediach społecznościowych kadry z rodzinnego wypadu.

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Anna Lewandowska chce zamieszkać w Barcelonie na stałe. "Wrócimy, gdy Robert zakończy karierę"

Po ogłoszeniu nowego klubu Roberta Lewandowskiego Anna zaskoczyła, publikując w sieci obszerny wpis, w którym podzieliła się ze światem swoimi obawami w związku ze zmianami, jakie czekają ją i jej rodzinę. Kilka dni później WAG piłkarskiej reprezentacji Polski udzieliła wywiadu "Mundo Deportivo", w którym podkreśliła, że w Barcelonie zawsze będzie czuła się jak w domu i to właśnie w tym mieście zamieszka wraz z córkami i mężem po zakończeniu kariery piłkarskiej Roberta.

"To jest nasz dom. Nawiązaliśmy głęboką więź z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony i osiedlić się tu na stałe, gdy Robert zakończy karierę piłkarską" - przekazała hiszpańskim dziennikarzom.

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Para ubrana w eleganckie granatowe garnitury, wychodząca wspólnie przez drzwi windy. Kobieta ma związane włosy i okulary przeciwsłoneczne, mężczyzna nosi okulary i również garnitur. Tło to wnętrze budynku z neutralnym oświetleniem.
Robert Lewandowski, Anna LewandowskaMateusz GrochockiEast News
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze w prążki i kobieta w ciemnej, koronkowej sukience idą obok siebie.
Robert Lewandowski, Anna LewandowskaAKPA
Elegancko ubrany mężczyzna w czerwonym garniturze oraz kobieta w czarnej sukni pozują razem na tle czerwonej ścianki z logotypami i napisami związanymi z wydarzeniem.
Anna i Robert LewandowscyChristian Charisius AFP


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