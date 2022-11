Taktyka kadry ogranicza Lewandowskiego. "To trudne dla napastnika"

- W reprezentacji odgrywam inną rolę, iż w FC Barcelona. Walczę dla drużyny, żeby razem z nią wygrywać. Trudno byłoby mi sięgnąć po nagrodę MVP turnieju, bo jako drużyna mało atakujemy, nie stwarzamy sobie zbyt wielu okazji strzeleckich, a to trudne dla napastnika. Jestem jednak na to przygotowany. Będę robił wszystko dla drużyny - powiedział Robert Lewandowski w obszernym wywiadzie, jakiego udzielił "Marce".

Kapitan "Biało-Czerwonych" odniósł się w nim także do zmiany trenera, jaka nastąpiła w naszej reprezentacji. Choć nie krytykował wprost Paulo Sousy, to jednak stwierdził, że taka zmiana była konieczna . Zapewnił też, że na mundialu w Katarze Polacy będą groźni dla wszystkich grupowych rywali.

Przyznał też, że warunki na turnieju będą ciężkie i zawodnicy mogą mieć problemy z tym, by odnaleźć się w panujących w Katarze upałach. - Dla wszystkich uczestników mundialu rywalizacja przy tych bardzo wysokich temperaturach to będzie ogromne wyzwanie. Musimy być na to przygotowani już od pierwszej minuty.

Co ciekawe Lewandowski odniósł się także do ewentualnej gry w jednej drużynie z Leo Messim. Choć ich przyszłość nie jest znana, to Polak stwierdził, że dla każdego napastnika występy wraz z genialnym Argentyńczykiem byłyby spełnieniem marzeń. Na razie czeka go mecz przeciwko Messiemu, już w fazie grupowej mundialu, ale potem, kto wie.