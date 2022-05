Takie są żądania Roberta Lewandowskiego wobec Bayernu

Umowa polskiego napastnika z Bawarczykami obowiązuje do połowy 2023 roku. "Lewy" ma jasne wymagania wobec pracodawcy. Po pierwsze chce przedłużenia kontraktu co najmniej o dwa lata, a klub piłkarzom w jego wieku (33) przedkłada tylko jednoroczne umowy. Po drugie chciałby podwyżki, a już dzisiaj jest najlepiej zarabiającym graczem Bayernu z pensją wynoszącą 24 miliony euro rocznie.

Niemiecki klub ma z tym problem. Bayern z powodu pandemii koronawirusa stracił duże pieniądze, a teraz musi sprostać żądaniom zawodników, którzy domagają się podwyżek.

Robert Lewandowski jak Cristiano Ronaldo

Jednak Lewandowski jak nikt inny ma prawo do takich żądań. To przecież najlepszy piłkarz Bawarczyków, który sięgnął z nim właśnie po ósme z rzędu mistrzostwo Niemiec, a jest blisko wywalczenia siódmej w karierze korony króla strzelców Bundesligi. To będzie wyrównanie rekordu byłej legendy Bayernu Gerda Müllera.

"Tylko Cristiano Ronaldo żyje tak profesjonalnie i jest tak zdyscyplinowany jak Lewandowski. Dzięki takiemu podejściu osoby decyzyjne w Bayernie widzą pewną gwarancję, że będzie mógł nadal grać i zdobywać bramki na najwyższym poziomie w nadchodzących latach" - można przeczytać w tz.de.

Cały czas bowiem istnieje zagrożenie, że Polak odejdzie do Barcelony. "Duma Katalonii" ma proponować za napastnika 40 milionów euro i oferować mu zarobki na poziomie 30 milionów euro.

Zarobki w Bayernie:

ponad 20 mln euro: Lewandowski, Müller

15-20 mln euro: Sané, Neuer, Kimmich, Goretzka, Hernandez, Coman

10-15 mln euro: Upamecano, Gnabry, Davies, Sabitzer

5-10 mln euro: Süle, Tolisso, Pavard, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Musiala

mniej niż 5 milionów euro: Nianzou, Richards, Ulreich, Früchtl, Tilman, Stanisic, Wanner