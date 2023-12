Wszystko wskazuje na to, że karierę Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie będziemy mogli bez problemów podzielić na dwa okresy. Pierwszym będzie ten, w którym nazwisko "Lewandowski" odmieniane było na ulicach Katalonii przez wszystkie przypadki i kibice o Polaku opowiadali z wypiekami na twarzy. Ten czas trwał jednak bardzo krótko, bo skończył się tak realnie wraz z wyjazdem na mundial w Katarze . Można więc śmiało powiedzieć, że były to zaledwie cztery miesiące.

Od wyjazdu na być może ostatni mundial w swojej karierze Lewandowskiego w Katalonii nikt już nie poznaje. Polak zatracił tak naprawdę 99% atutów, którymi zachwycał na początku. Lewandowski jest wyraźnie słabszy fizycznie, nie potrafi dobrze operować piłką, ma problemy z jej przyjmowaniem, przegrywa coraz więcej pojedynków fizycznych. Tak naprawdę jedyną mocną stroną obecnie jest gra głową, co pokazał w meczu z Deportivo Alaves.

Tyrada w stronę Roberta Lewandowskiego. "Symbol upadku"

Pojawia się coraz więcej głosów krytyki w stronę Polaka, ale wydaje się, że zdecydowanie najmocniejsze działa wyciągnął dziennikarz ESPN Graham Hunter. Śmiało można powiedzieć, że zrównał on "Lewego" z ziemią i wygłosił prawdziwą tyradę na temat jego formy, a właściwie jej braku. "Fakt, że Joao Felix odnalazł formę, to zła wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Oznacza to, że uwaga musi się teraz zwrócić w stronę najlepiej opłacanego, najbardziej doświadczonego, ale i najgorszego zawodnika zespołu broniącego tytułu" - rozpoczął swoje rozważania.