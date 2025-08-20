Takich Lewandowskich jeszcze nie widzieliśmy. Zaskakujące nagranie, "głupawka"

Widać było, że Lewandowscy nie mogą od siebie oderwać rąk. Na zamieszczonym nagraniu piłkarz przez cały czas przytulał swoją żonę, chcąc w ten sposób okazać swoją miłość. Na nagraniu "Lewej" zobaczyliśmy więc nieznanego publice dotąd Roberta.

Robert i Anna Lewandowscy jakich nie widzieliśmy

Anna Lewandowska bardzo mocno pilnuje tego, co pokazuje w mediach społecznościowych. Często podkreślała, że jeśli pokazuje swoje życie prywatne, to jedynie w tych wybranych urywkach, które sama bardzo skrzętnie wybierała. Tym razem zdaje się, że zdecydowała się na to, by pokazać coś nieco innego i przy tym zmienić nieco wizerunek swój i swojego męża.

Wiadomo, że Lewandowscy są zgodnym małżeństwem i działają jak dobrze naoliwiona maszyna. "Lewa" postanowiła pokazać trochę czasu "po godzinach", a nawet zdecydowała się na ujawnienie "głupawki", jakiej doświadczyli pod nieobecność dzieci w domu.

Anna Lewandowska pokazała nagranie z Robertem. Dostali "głupawki"

Na pierwszym z zamieszczonych nagrań, Lewandowska opowiadała o udziale w hyroxie - wyjawiła, że ma wsparcie swojego męża, który jest "dosyć znanym sportowcem". Wtulony w nią Robert Lewandowski przez dłuższy czas się nie odzywał, tylko stroił miny do jej telefonu. Odpowiadał jednak na pytania o to, czy piłkarsko jest już lepiej.

Drugie nagranie dotyczyło już bardziej stanu ducha obojga małżonków. "A co do tej głupawki, to po prostu, słuchajcie, zdradzę Wam sekret. Dzieci są u babć na wakacjach i po prostu trochę nam się nudzi" - wyjawiła Lewandowska, na co jej mąż odpowiedział: "Troszkę".

"Pusto trochę bez dzieci. Tak to jest... Też tak macie, że jak tych dzieci nie ma kilka dni, to nie wiadomo, co ze sobą zrobić? Nikt nie krzyczy, się nie kłóci, nie pyta..." - kontynuowała, a Robert Lewandowski dodał: "Nikt nie marudzi...". Jego udawanie oburzona małżonka stwierdziła, że ich dzieci nie marudzą, po czym wybuchła śmiechem. Wspólnego czasu w samotności zostało im niewiele, ale widać, że oboje mają szansę odpocząć.

Robert i Anna Lewandowscy odpoczywają bez dzieci Instagram/annalewandowska ESP/Instagram

Anna Lewandowska na wakacjach ćwiczyła hiszpański z mężem Robertem https://www.instagram.com/annalewandowska/ Nur Photo/East News East News

Anna i Robert Lewandowscy na urlopie Instagram/_rl9, GJL/G3 Online/East News East News