Taki "prezent" otrzymał Lewandowski. Gwiazdor nawet się nie wahał. "Jego dziedzictwo"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski rozgrał swój pożegnalny mecz na Camp Nou w barwach FC Barcelona. 37-latek wybiegł na boisko w opasce kapitana, którą na codzień dzierży Raphinia. Brazylijczyk tuż po meczu zabrał głos na temat Polaka. Te słowa mówią naprawdę wiele o tym, co zrobił Lewandowski dla Barcelony przez cztery sezony.

Piłka nożna. Lewandowski otrzymał "prezent" od Raphini. Brazylijczyk zdradził
Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami na Camp Nou. Taki "prezent" dostałUrbanandsportAFP

Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu przestanie być piłkarzem FC Barcelona. 37-latek swoją decyzję ogłosił w sobotę. Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana - przekazał.

W związku z tym niedzielny mecz na Camp Nou pomiędzy Barceloną, a Realem Betis miał wyjątkową oprawę. 37-latek mógł się pożegnać z kibicami po czterech sezonach, a fani "Blaugrany" mieli okazję mu podziękować za 192 mecze, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Zobacz również:

Lewandowski nie chciał opuścić Camp Nou. Potem ruszył do pracowników klubu
Robert Lewandowski

Było 8 minut po północy. Tego kamery już nie pokazały. Lewandowski ruszył do pracowników klubu

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

Taki "prezent" otrzymał Lewandowski. Gwiazdor nawet się nie wahał

Lewandowski na mecz z Realem Betis wyszedł z opaską kapitana, którą zakłada Raphinia. Dziennikarze "Mundo Deportivo" natychmiast napisali, że to "prezent" od Brazylijczyka, który zdecydował się na piękny gest wobec swojego kompana z szatni.

To minimum, które mogliśmy dla niego zrobić. Odkąd przyszedł, zmienił obraz tego klubu. Móc dzielić z nim szatnię, widzieć jego sposób bycia, sposób pracy... Cóż, całe jego doświadczenie i możliwość cieszenia się tymi momentami z nim przez cztery lata - to było świetne
powiedział 29-latek po meczu, cytowany przez portal fcbarca.com.

Brazylijczyk podkreślił, że o Lewandowski chciał zawsze wygrywać i energią do pracy zarażał kolegów z zespołu. 29-latek podkreślił, że o Polaku "można mówić tylko dobre rzeczy". - To przykład dla mnie i wszystkich innych. Mieliśmy przywilej dzielenia z nim szatni. Możemy tylko mu podziękować i... na pewno jego dziedzictwo zostanie w tym klubie i tak samo z nami - dodał.

Przed Polakiem jeszcze jeden występ w barwach "Dumy Katalonii". W ostatniej kolejce La Liga jego zespół na wyjeździe zmierzy się z Valencią. To spotkanie zaplanowane jest na sobotę (23 maja), godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie sport.interia.pl.

Zobacz również:

Iwona Lewandowska i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Mama Lewandowskiego zareagowała na pożegnanie syna. Wyróżniła się na tle synowej

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Piłkarz w koszulce FC Barcelony, unoszący ręce nad głową i klaszczący, otoczony kibicami na stadionie.
Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Nikola Grbić: Perugia zasłużenie wygrała ten mecz. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja