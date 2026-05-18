Taki "prezent" otrzymał Lewandowski. Gwiazdor nawet się nie wahał. "Jego dziedzictwo"

Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu przestanie być piłkarzem FC Barcelona. 37-latek swoją decyzję ogłosił w sobotę. Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana - przekazał.

W związku z tym niedzielny mecz na Camp Nou pomiędzy Barceloną, a Realem Betis miał wyjątkową oprawę. 37-latek mógł się pożegnać z kibicami po czterech sezonach, a fani "Blaugrany" mieli okazję mu podziękować za 192 mecze, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Taki "prezent" otrzymał Lewandowski. Gwiazdor nawet się nie wahał

Lewandowski na mecz z Realem Betis wyszedł z opaską kapitana, którą zakłada Raphinia. Dziennikarze "Mundo Deportivo" natychmiast napisali, że to "prezent" od Brazylijczyka, który zdecydował się na piękny gest wobec swojego kompana z szatni.

To minimum, które mogliśmy dla niego zrobić. Odkąd przyszedł, zmienił obraz tego klubu. Móc dzielić z nim szatnię, widzieć jego sposób bycia, sposób pracy... Cóż, całe jego doświadczenie i możliwość cieszenia się tymi momentami z nim przez cztery lata - to było świetne

Brazylijczyk podkreślił, że o Lewandowski chciał zawsze wygrywać i energią do pracy zarażał kolegów z zespołu. 29-latek podkreślił, że o Polaku "można mówić tylko dobre rzeczy". - To przykład dla mnie i wszystkich innych. Mieliśmy przywilej dzielenia z nim szatni. Możemy tylko mu podziękować i... na pewno jego dziedzictwo zostanie w tym klubie i tak samo z nami - dodał.

Przed Polakiem jeszcze jeden występ w barwach "Dumy Katalonii". W ostatniej kolejce La Liga jego zespół na wyjeździe zmierzy się z Valencią. To spotkanie zaplanowane jest na sobotę (23 maja), godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie sport.interia.pl.

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Nikola Grbić: Perugia zasłużenie wygrała ten mecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport