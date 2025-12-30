Mama Roberta Lewandowskiego, jako była siatkarka, doskonale wie, jak dużo poświęcił jej syn, aby dojść na szczyt światowego futbolu. Iwona Lewandowska nie ukrywa dumy z syna oraz jego osiągnięć i jak się okazuje, robi to nad wyraz często. Do tej pory niewiele osób miało okazję dowiedzieć się, jaka na co dzień jest mama kapitana reprezentacji Polski, ale wszystko zmieniła książka "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastiana Staszewskiego. Udało mu się porozmawiać z koleżankami kobiety, ale ich wypowiedzi mogą zaskakiwać.

Autor książki skontaktował się z kilkoma kobietami, które grały razem z Iwoną Lewandowską w drużynie siatkarskiej, ale te nie chciały wypowiedzieć się pod nazwiskiem, obawiając się reakcji Lewandowskiej.

Koleżanki ujawniły o matce Lewandowskiego. Niecodzienne określenie, taka jest na co dzień

- Wie pan, ona jest specyficzna. Jeśli powiem coś nie po jej myśli, to się obrazi - czytamy w nieautoryzowanej biografii "Lewego".

"Jedna z kobiet zaraz po naszej rozmowie histerycznie obdzwania koleżanki, zniechęcając je do opowiadania o matce Roberta" - dodaje Staszewski w kolejnym akapicie.

W trakcie naszych spotkań Iwona dominuje, ciągle mówi, najczęściej o Robercie. Traktujemy ją jak pozytywnego oszołoma. Ale bywa też kapryśna i nieco przeczulona na swoim punkcie. Więcej chętnie z panem porozmawiam, ale proszę mnie nie cytować i nie podawać mojego nazwiska

Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że zdaniem rozmówczyń Sebastiana Staszewskiego, Iwona Lewandowska w zasadzie nie zmieniła się na przestrzeni lat i dalej jest niezwykle żywiołowa oraz tryskająca energią.

Mama Roberta Lewandowskiego, po ogromnym sukcesie swojego syna, mogła również zdecydowanie wcześniej przestać być aktywna zawodowo, ale mimo to, wciąż pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego. - Chociaż od lat nie musiałaby nic robić, to pracowała w szkole aż do 2024 roku, gdy przeszła na emeryturę - dodaje autor nieautoryzowanej biografii Lewandowskiego.

