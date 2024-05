Tak źle nie było od dawna. Co za sezon Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zakończył już sezon 2023/2024 w barwach FC Barcelony. W tym piłkarskim roku napastnik naszej kadry spisywał się maksymalnie przeciętnie, jak na standardy, do których nas przyzwyczaił. To był dla Polaka pierwszy sezon bez zdobycia trofeum rozgrywek 2012/2013. Co więcej, nasz napastnik pierwszy raz od siedmiu lat zakończył sezon bez trofeum dla najlepszego strzelca. Kapitan kadry strzelił ledwie 19 goli w La Liga, a najlepszy był Ukrainiec Artem Dovbyk.