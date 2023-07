Tak zagra Lewandowski i spółka. Ogromne kontrowersje

Piłkarze Barcelony wrócili już do treningów pełną parą. W ramach przygotowań mistrzowie Hiszpanii udali się na tournée po Stanach Zjednoczonych , ale już na początku mieli wielki kłopot - drużynę złapał wirus i z tego powodu odwołano spotkanie z Juventusem Turyn .

Barcelona z Arsenalem zagra w nowych koszulkach

Niezagrożone jest za to czwartkowe spotkanie z Arsenalem, w którym Katalończycy zaprezentują się w nowym komplecie strojów. Będzie to rezerwowy komplet koszulek, w których mistrzowie Hiszpanii na ogół będą grali na wyjazdach. A prezentują się one tak: