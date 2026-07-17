Tak zaczął Lewandowski. Trzy minuty na murawie i gol. Nikt nie zatrzymał młokosa

Pierwsza udana premiera Roberta Lewandowskiego datuje się na 2006 rok. Sześć dni przed 18. urodzinami zadebiutował w barwach Znicza Pruszków. W boju o awans do 1/16 finału Pucharu Polski ekipa z Mazowsza pokonała Mrągovię Mrągowo 4:1.

"Lewy" wszedł na boisko w 65. minucie. Wystarczyło mu niespełna 180 sekund, by pokonać bramkarza rywali. Podwyższył prowadzenie swojego zespołu na 4:0.

Lewandowski z golem w polskich debiutach. Po emigracji nigdy nie trafił do siatki w pierwszym występie

RL9 świetnie wspomina rok 2008. Latem zadebiutował w Lechu Poznań i od razu zapracował na miano bohaterem spotkania. Został wpuszczony na drugą połowę wyjazdowego meczu z azerskim Chazarem Lenkoran w kwalifikacjach Pucharu UEFA. W 76. minucie wpisał się na listę strzelców i - jak się okazało - była to jedyna bramka meczu.

Niespełna dwa miesiące później "Lewy" po raz pierwszy zagrał w drużynie narodowej. Leo Beenhakker posłał go boju w trakcie wyjazdowej potyczki z San Marino w el. MŚ. 20-letni wówczas napastnik potrzebował tylko ośmiu minut, by ustalić rezultat konfrontacji na 2:0 dla "Biało-Czerwonych".

Ta dobra passa skończyła się jednak po wyjeździe z Polski. Lewandowski nie trafiał do siatki, debiutując w barwach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelony. Wypominanie tego faktu wydaje się jednak niestosowne, bo przecież chodzi o zawodnika, który w każdym z tych zespołów przynajmniej raz sięgał po tytuł króla strzelców.

Dla porządku dodajmy, że jako gracz Znicza i Lecha - też zdobywał berło. A w reprezentacji Polski jest najskuteczniejszym strzelcem w historii - 89 goli w 167 spotkaniach. I to się szybko zapewne nie zmieni.

Po emocjach związanych z półfinałami mundialu polscy kibice wyczekiwali na debiut Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Mecz "Strażaków" z Voncouver Whitecaps - mający się odbyć w nocy z czwartku na piątek czasu środkowoeuropejskiego - został jednak odwołany. Powodem - fatalna jakość powietrza spowodowana pożarami lasów.

"Decyzję podjęto mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo kibiców, zawodników i całego personelu. Klub podjął decyzję po ścisłych konsultacjach z lokalnymi ekspertami ds. zdrowia, Major League Soccer, Vancouver Whitecaps FC i miastem Chicago" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Lewy" i tak nie zagrałby w tym spotkaniu w dłuższym wymiarze czasowym. Być może będzie to możliwe w przyszłym tygodniu - w wyjazdowej potyczce z Interem Miami (noc z 22 na 23 lipca). Na Florydzie polski napastnik stanie przed kolejną (ostatnią?) szansą, by przerwać niemoc i wreszcie zdobyć bramkę w debiucie na obczyźnie.

Robert Lewandowski FRANCK FIFE / AFP AFP

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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