Robert Lewandowski rok po roku staje się żywą legendą Bundesligi.



Trudno wyobrazić sobie drużyny Bayernu bez Polaka, choć coraz głośniej mówi się o możliwym transferze drugiego zawodnika w plebiscycie Złotej Piłki.



Lewandowski mógł trafić do Realu. Kucharski zdradza szczegóły

Wiele razy wspominano już o tym, że historia "Lewego" mogła potoczyć się zupełnie inaczej.



W 2014 roku o usługi Polaka starali się nie tylko działacze Bayernu, ale i Realu Madryt. Były agent kapitana polskiej kadry Cezary Kucharski przedstawił jednak nowe wątki w tej sprawie.



Jak zdradził w rozmowie z Carrusel Deportivo, jego klient marzył o grze w Realu Madryt, chcąc występować u boku Cristiano Ronaldo. Real oferował mu jednak tylko posadę zmiennika Karima Benzemy! Kucharski uznał więc, że lepiej, by Lewandowski był wiodącą postacią w ekipie Bayernu i tak nasz napastnik trafił do Monachium.



