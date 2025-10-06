Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak udało się rozbić Barcelonę, znaleźli czuły punkt. Lewandowski i spółka bez szans

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W niedzielne popołudnie FC Barcelona doznała naprawdę dotkliwej porażki i uległa w Andaluzji ekipie Sevilla FC aż 1:4, a jednym z kluczowych momentów spotkania okazał się przestrzelony rzut karny w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Choć gra niemal całego zespołu "Blaugrany" nie zachwycała, to wydaje się, że po raz kolejny w bieżącej kampanii kluczową rolę w fakcie, że "Barca" nie była w stanie sięgnąć po komplet punktów, miał pewien problem związany z... Pedrim.

Neutralizacja gry Pedriego jest kluczem do rozbicia FC Barcelona w bieżącym sezonie
Neutralizacja gry Pedriego jest kluczem do rozbicia FC Barcelona w bieżącym sezonieQuality Sport ImagesGetty Images

Z pewnością nie tak wyobrażali sobie niedzielne starcie z Sevillą kibice FC Barcelona - klub z Katalonii uległ bowiem swym rywalom na wyjeździe aż 1:4, a w hiszpańskich mediach częstokroć pojawiały się opinie, że mógł być to najgorszy występ "Blaugrany" w erze Hansiego Flicka.

Wśród zawodników "Barcy", którzy tym razem nie zachwycili, znalazł się niestety m.in. Robert Lewandowski, który jeszcze przy stanie 1:2 zmarnował podyktowaną "jedenastkę", uderzając obok słupka bramki "Los Nervionenses". To nie był jednak jedyny kłopot mistrzów kraju z ubiegłego sezonu.

DJB: Kiedy Oskar Pietuszewski powinien zadebiutować w reprezentacji Polski? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Arcyważna statystyka dla Barcelony. Pedri kluczem do rozmontowania gry "Blaugrany"

Bardzo ciekawej analizy podjął się Angel Perez, dziennikarz "Mundo Deportivo", który wskazał, że w bieżącej kampanii kluczem do pokrzyżowania planów Barcelonie jest... neutralizacja gry Pedriego, a więc zawodnika, na którym Flick polega wręcz całkowicie.

Najistotniejsza jest jedna statystyka - jeśli Pedri w trakcie spotkania zalicza mniej niż 100 kontaktów z piłką, to "Blaugrana" nie jest po prostu w stanie zwyciężać. Taka sytuacja zdarzyła się w tym sezonie trzykrotnie - kolejno w spotkaniach z Rayo Vallecano (83 kontakty), z PSG (61) i właśnie z Sevillą (66). Mecze te oznaczały dla FCB jeden remis i dwie przegrane.

Można poniekąd powiedzieć, że Pedri jest jednocześnie jednym z najmocniejszych punktów zespołu, jak i swoistą piętą achillesową ekipy w przypadku, gdy rywal skutecznie odcina go od gry, co zdarza się rzadko, ale... się zdarza. Dla trenera i jego sztabu to bez najmniejszych wątpliwości bardzo istotny temat do przedyskutowania.

FC Barcelona szykuje się na derby. Kolejny mecz już 18 października

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra już po przerwie reprezentacyjnej - 18 października zmierzy się w regionalnych derbach z Gironą, obecnie znajdującą się w strefie spadkowej. W teorii będzie to doskonała szansa na powrót na zwycięską ścieżkę.

Zobacz również:

Kiepska postawa w Meksyku oddaliła Mateusza Bogusza od gry w reprezentacji Polski
Reprezentacja

Miał zmienić obliczenie reprezentacji Polski. Po niezłym początku został tylko rezerwowym

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Piłkarz w pomarańczowym stroju sportowym z numerem 9 stoi podczas meczu, w tle rozmyci kibice na trybunach; w prawym górnym rogu znajduje się wstawka z portretem innego młodego zawodnika w klubowej kurtce.
Robert Lewandowski i Pedri GonzalezCRISTINA QUICLER /JAVIER BORREGO / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
Pedri
PedriFILIPE AMORIM / AFPAFP
Pedri
PedriAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja