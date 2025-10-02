Tak Szczęsny nazwał porażkę Barcelony. Zobaczył, co robią kibice. I nie mógł milczeć

Starcie Barcelony z PSG to niewątpliwie jeden z hitów tegorocznej fazy ligowej w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Obie ekipy mogły wszak spotkać się w wielkim finale poprzedniej edycji - wygranym przez paryżan - lecz Barca odpadła rzutem na taśmę w półfinale, po pełnym zwrotów akcji dwumeczu z Interem Mediolan.

Środowa potyczka w stolicy Katalonii rozpoczęła się po myśli gospodarzy, którzy objęli prowadzenie w 19. minucie za sprawą Ferrana Torresa. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Senny Mayulu. Losy rywalizacji rozstrzygnęły się ostatecznie w samej końcówce, gdy falę ataków PSG udanie skwitował w 90. minucie wprowadzony z ławki rezerwowych Goncalo Ramos, zapewniając paryżanom prestiżowy triumf.

Barcelona przegrała z PSG. Tak mecz skomentował Wojciech Szczęsny

Na boisku obejrzeliśmy tego wieczora dwóch reprezentantów Polski. Robert Lewandowski pojawił się w roli "jokera", zastępując w 72. minucie Marcusa Rashforda, natomiast dostępu do bramki Barcelony bronił przez cały mecz Wojciech Szczęsny, który już w czwartek skomentował porażkę swojej drużyny w mediach społecznościowych.

Rozczarowujący wynik ciężkiej batalii wczoraj wieczorem, ale możemy z tego wiele wyciągnąć, by się poprawić

Po czym zwrócił się do kibiców. - Dziękuję wam za to, że jak zawsze nas wspieraliście, culers. To nie przeszło niezauważone - zapewnił fanów "Dumy Katalonii" Polak.

Sam występ Wojciecha Szczęsnego w środowym spotkaniu został odebrany raczej pochlebnie, choć eksperci zauważyli, że nie był on perfekcyjny.

- Popełnił kilka błędów przy piłce pod presją PSG, ale był bardzo uważny i zdołał wybić kilka niebezpiecznych dośrodkowań PSG. Dobrze obronił najgroźniejszy strzał gości po rzucie wolnym. Był praktycznie wyłączony z gry - ocenili grę naszego byłego reprezentanta dziennikarze katalońskiego "Sportu".

