Tak prezes Barcelony bawił się z agentem Lewandowskiego. Wyciekło nagranie!

To był bardzo udany weekend dla prezesa Barcelony. W sobotę jego drużyna rozbiła na wyjeździe FC Sevilla (3-0), a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Gol polskiego snajpera to kolejny powód do świętowania dla prezesa Barcelony, który sprowadzenie polskiego napastnika postawił sobie niemal za punkt honoru.

Z kolei Lewandowski bardzo szybko zaczął się spłacać, bo już jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga (zdobył pięć bramek, tyle samo co Iago Aspas z Celty Vigo) i to m.in. dzięki trafieniom Polaka Barcelona jest wiceliderem tabeli i do Realu Madryt traci tylko dwa punkty.

Joan Laporta bawił się na urodzinach Pini Zahaviego

Nie się więc co dziwić szampańskiemu nastrojowi Laporty, któremu dał się ponieść w Tel Awiwie. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ to w drugim największym mieście Izraela swoje 79. urodziny obchodził Zahavi.

Na nagraniu z imprezy, które pojawiło się w mediach społecznościowych widać, że Laporta świetnie wczuł się w urodzinowy klimat. Tańczy z cygarem w ręku, doskonale bawiąc się w towarzystwie kilku osób.

Doskonałe relacje łączące Laportę z Zahavim nie są tajemnicą. Obaj panowie współpracują od lat, a nieoficjalnie mówi się, że gdyby nie ich zażyłość, to mogłoby nie dojść do transferu Lewandowskiego do Barcelony. Obaj bowiem całkowicie sobie zaufali - Laporta miał zapewniać, że Barcelona do końca nie wycofa się z transakcji i nie będzie szukała innego napastnika, z kolei Zahavi dał słowo, że załatwi zgodę Bayernu Monachium na transfer.

Tymczasem po wygranej z FC Sevilla, Katalończycy przygotowują się do inauguracji fazy grupowej Ligi Mistrzów. W środę Barcelona zmierzy się na swoim boisku z mistrzem Czech - Viktorią Pilzno. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Premium oraz Polsacie Box, relacja na Sport.Interia.pl.

