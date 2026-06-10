Tak potraktowali Lewandowskiego. Wieczne porównania. To jest przepaść

Robert Lewandowski za nieco ponad dwa miesiące skończy 38 lat. Polak bez wątpienia niebezpiecznie zbliża się do końca profesjonalnej kariery. Lewandowski uznał, że na tym etapie nie chce podpisywać nowej umowy z FC Barceloną. Stało się to dlatego, że "Blaugrana" nie mogła zaoferować mu oczekiwanej roli.

Lewandowski chce bowiem być jednym z kluczowych piłkarzy w swojej drużynie. U Hansiego Flicka to było niemożliwe. Reprezentowanie Barcelony jako 37-latek bez wątpienia należy jednak zaliczyć do sporych osiągnięć "Lewego", tym bardziej, że robił to z sukcesami na koncie.

Lewandowski deklasuje rywali. Przewaga jest znacząca

Co jakiś czas w mediach społecznościowych pojawia się dyskusja, której tematem jest wybór najlepszego środkowego napastnika w ostatnich piętnastu latach. Kandydatów jest trzech. Mowa rzecz jasna o Robercie Lewandowskim, ale także Karimie Benzemie oraz Luisie Suarezie.

Ta debata jest niemożliwa do rozstrzygnięcia, bo każdy ma swoją opinię i gusta. W ostatnich latach zarysowała się jednak bardzo wyraźna przewaga "Lewego" w kontekście wartości rynkowej. Kilka dni temu pojawiła się istotna aktualizacja wycen piłkarzy z całego świata.

Lewandowskiemu "zabrano" milion euro. W tym momencie Polak wyceniany jest na siedem milionów euro. Do trzydziestych ósmych urodzin kapitana naszej kadry ten stan rzeczy już się nie zmieni. W porównaniu z Benzemą i Suarezem w tym kontekście Lewandowski wypada znakomicie.

Francuz 38 lat ukończył w grudniu 2025 roku. Po najnowszej aktualizacji jego wartość rynkowa szacowana jest na skromne pięć milionów euro. To "tylko" dwa mniej niż w przypadku "Lewego". Zdecydowanie brutalniejsze jest zestawienie z innym byłym napastnikiem Barcelony - Suarezem.

Urugwajczyk w tym momencie jest 39-latkiem. Urodziny miał w styczniu, więc aby poznać jego wartość w wieku 38. lat trzeba cofnąć się mocno w czasie. Pierwsza aktualizacja wartości Suareza po 38. urodzinach miała miejsce w kwietniu 2025 roku. Wówczas Urugwajczyka portal Transfermarkt.de wyceniał na dwa miliony euro. Więcej od Lewandowskiego w wieku 38. lat warci byli tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Robert Lewandowski (FC Barcelona) Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





Nikola Grbić: Chcę dać okazję do gry wszystkim. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport