Tak podsumowali Lewandowskiego i Szczęsnego. Padły słowa o emeryturze, a to nie wszystko

Nazajutrz drużyna występująca ostatnio na Estadi Olimpic zorganizowała uroczystą paradę na ulicach Barcelon i choć sezon jeszcze się nie skończył, to przed "Blaugraną" już wyłącznie spotkania o charakterze podobnym do sparingów - bo o zerową stawkę.

Zaskakujący Szczęsny i wieczny Lewandowski. Polacy zostali ocenieni za cały sezon w Barcelonie

Robert Lewandowski to tymczasem już - wedle skali - przykład niemalże perfekcji . Otrzymana 9, zgodna zresztą z numerem napastnika na koszulce, to wielkie wyróżnienie, na które zasłużyło tylko kilku innych graczy jak Cubarsi, Pedri czy Raphinha. Wyprzedził ich zaś wyłącznie Yamal, który dostał "dychę".

Wieczny. Jego najlepszy sezon ligowy w Barcelonie przypadł w momencie, gdy niektórzy już próbowali wysłać go na emeryturę. Nigdy nie należy wątpić w "Lewego" i jego instynkt strzelecki. Polak udowodnił, że jest "killerem" i ma jeszcze przed sobą wiele piłkarskich możliwości. Świetne ponowne spotkanie z Hansim Fickiem

FC Barcelona skończy sezon w Kraju Basków

FC Barcelona do końca miesiąca zagra jeszcze dwa mecze - 18 maja z Villarrealem oraz 25 maja z Athletikiem Bilbao. Niewykluczone, że Flick da nieco odpocząć obu polskim gwiazdom, ogrywając przede wszystkim graczy rezerwowych lub powracających do pełni dyspozycji, tak jak to jest w przypadku Marca-Andre ter Stegena.