Tak oceniono Roberta Lewandowskiego. Niemieckie media są zgodne

"Lewy" znów dał o sobie znać. Tym razem ustrzelił dublet w starciu z Greuther Fürth w 23. kolejce Bundesligi. Ostatecznie "Die Roten" rozbili rywali, choć na przerwę schodzili przy niekorzystnym wyniku (0:1).

W drugiej połowie spotkania losy rywalizacji jednak się odmieniły. Duża w tym zasługa Lewandowskiego. Polak doprowadził do wyrównania po niecałych 40 sekundach od wznowienia. Później dołożył drugie trafienie i jego drużyna wygrała 4:1.



Robert Lewandowski zdobył dwa gole i zebrał wysokie noty

W niemieckich mediach Lewandowski został wysoko oceniony. Dziennikarze podkreślają, że jego postawa była kluczowa. Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" przyznał mu "2". ("1" - klasa światowa, "6" - występ poniżej krytyki). - Po prostu chwycił piłkę i poderwał swoją drużynę do walki. Był wkurzony, i prawidłowo! - zaznaczono.

Identyczną notę Polak zgarnął od serwisu "ran.de". W tym przypadku zwrócono uwagę na jego waleczną postawę. - Bezlitośnie pozamiatał - podkreślono.



We wszystkich czterech przypadkach "Lewy" zgarnął notę "2"

"2" to ocena przyznana "Lewemu" również przez serwis "spox.de". Dziennikarze nie mają wątpliwości, że druga połowa była zdecydowanie lepsza w wykonaniu Polaka. - Na początku, często głęboko się cofał, aby samemu zdobyć piłkę. Dostał nawet żółtą kartkę. Po przerwie był na swoim miejscu - czytamy.



Według redakcji "sport.de" Lewandowski zagrał na "2". - Często zbierał piłki w środku pola i w ten sposób tworzył przestrzeń dla kolegów z drużyny. W pierwszej połowie nie trafił jednak do siatki i wydawał się sfrustrowany. Po przerwie wyszedł z nową energią i pierwsze uderzenie znalazło drogę do siatki - podsumowano.