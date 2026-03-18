W dość dramatycznych okolicznościach FC Barcelona uratowała remis w pierwszej odsłonie rywalizacji 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Gospodarze prowadzili 1:0 po golu Harveya Barnesa. W ostatniej akcji spotkania rzut karny wywalczył jednak Dani Olmo, który na bramkę dającą wyrównanie zamienił Lamine Yamal.

FC Barcelona obawia się kibiców z Anglii. Wysłano ostrzeżenie przed meczem LM

"Duma Katalonii" ma świadomość, ze "Sroki" są rywalem wymagającym i grającym na niesamowitej intensywności, dlatego nie wolno ich zlekceważyć. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę także Hansi Flick, oraz zarzęd mistrzów Hiszpanii. W związku z tym klub postanowił wydać ostrzeżenie.

W stolicy Katalonii ma stawić się ogromna grupa kibiców z Anglii - według ustaleń redakcji "SPORT" mowa nawet 10 tysiącach sympatyków, z czego około 3 tysięcy ma posiadać bilety na mecz. W związku z tym Barcelona ostrzegła fanów, którzy nie posiadają wejściowek, aby nie znajdowali się w trakcie starcia blisko stadionu, gdyż będzie to mecz z gatunku tych "podwyższonego ryzyka".

Fani Eintrachtu urządzili piekło na Camp Nou. Tak potraktowali Lewandowskiego i spółkę

W Barcelonie wciąż mają w pamięci, co wydarzyło się w 2022 roku przy okazji rywalizacji z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Europy. Wówczas na Camp Nou zasiadła tak wielka grupa kibiców z Niemiec, że kompletnie zagłuszyła ona doping gospodarzy. Skonsternowani byli nawet piłkarze, którzy tego dnia nie czuli wsparcia ze strony hiszpańskiej publiczności. Przytłoczyło ich to do tego stopnia, że przegrali przed własną publicznością 2:3.

Niemcy urządzili także pochód ulicami stolicy Katalonii, który wywołał popłoch wśród miejscowych. Po tym, jak Lewandowski i spółka zostali przez nich potraktowani "Azulgrana" przy okazji niektórych meczów w europejskich pucharach limitowała mocniej liczbę wejściówek dostępnych dla fanów przyjezdnych.

Gorąco był też przy okazji spotkania tych drużyn w grudniu 2025 roku. Wówczas Niemcy także postanowili wykorzystać race, a atmosfera na stadionie była nieprzyjemna.

