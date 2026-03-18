Tak Niemcy potraktowali Lewandowskiego i spółkę. FC Barcelona obawia się powtórki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Remis z pierwszego spotkania z Newcastle sprawia, że FC Barcelona, w przeciwieństwie do wielu innych topowych zespołów, nie może przed rewanżowym starciem w 1/8 finału Ligi Mistrzów czuć się pewnie. "Duma Katalonii" przekonała się już, że "Sroki" to rywal silny i nieustępliwy. Tuż przed spotkaniem klub postanowił wysłać ostrzeżenie. Wszystko w związku z tym, jak jeszcze jakiś czas temu potraktowano na Camp Nou Lewandowskiego i spółkę.

article cover
Kibice Eintrachtu dali ostatnio "popalić" Barcelonie na Camp NouJavier Borrego/Europa Press via Getty Images / Eric Alonso/Getty ImagesGetty Images

W dość dramatycznych okolicznościach FC Barcelona uratowała remis w pierwszej odsłonie rywalizacji 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Gospodarze prowadzili 1:0 po golu Harveya Barnesa. W ostatniej akcji spotkania rzut karny wywalczył jednak Dani Olmo, który na bramkę dającą wyrównanie zamienił Lamine Yamal.

"Duma Katalonii" ma świadomość, ze "Sroki" są rywalem wymagającym i grającym na niesamowitej intensywności, dlatego nie wolno ich zlekceważyć. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę także Hansi Flick, oraz zarzęd mistrzów Hiszpanii. W związku z tym klub postanowił wydać ostrzeżenie.

Zobacz również:

Piłka nożna

    W stolicy Katalonii ma stawić się ogromna grupa kibiców z Anglii - według ustaleń redakcji "SPORT" mowa nawet 10 tysiącach sympatyków, z czego około 3 tysięcy ma posiadać bilety na mecz. W związku z tym Barcelona ostrzegła fanów, którzy nie posiadają wejściowek, aby nie znajdowali się w trakcie starcia blisko stadionu, gdyż będzie to mecz z gatunku tych "podwyższonego ryzyka".

    W Barcelonie wciąż mają w pamięci, co wydarzyło się w 2022 roku przy okazji rywalizacji z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Europy. Wówczas na Camp Nou zasiadła tak wielka grupa kibiców z Niemiec, że kompletnie zagłuszyła ona doping gospodarzy. Skonsternowani byli nawet piłkarze, którzy tego dnia nie czuli wsparcia ze strony hiszpańskiej publiczności. Przytłoczyło ich to do tego stopnia, że przegrali przed własną publicznością 2:3.

    Niemcy urządzili także pochód ulicami stolicy Katalonii, który wywołał popłoch wśród miejscowych. Po tym, jak Lewandowski i spółka zostali przez nich potraktowani "Azulgrana" przy okazji niektórych meczów w europejskich pucharach limitowała mocniej liczbę wejściówek dostępnych dla fanów przyjezdnych.

    Gorąco był też przy okazji spotkania tych drużyn w grudniu 2025 roku. Wówczas Niemcy także postanowili wykorzystać race, a atmosfera na stadionie była nieprzyjemna.

    Zobacz również:

    Piłka nożna

    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiUrbanandsportAFP
    Mecz FC Barcelona - Newcastle
    Mecz FC Barcelona - NewcastleMI NEWSAFP
    piłkarz w koszulce FC Barcelony z opuszczoną głową i ręką przy twarzy w trakcie meczu, w tle tłum kibiców na trybunach z odpalonymi racami i dymem podświetlającym scenę na czerwono
    Kibice Eintrachtu kilka lat temu zrobił Barcelonie prawdziwe "piekło" na Camp NouJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja