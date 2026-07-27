Tak nazwali Roberta Lewandowskiego w Nowym Jorku. Anna od razu reaguje
Kibice zgromadzeni przed stadionem w Nowym Jorku otrzymali zadanie, by jednym słowem określić Roberta Lewandowskiego. Odpowiedzi były różne, ale wszystkie bardzo pozytywne. Całość nagrano i wrzucono do sieci. Wideo zobaczyła żona napastnika, Anna. Nie mogła przejść obok niego obojętnie.
Początki Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire nie należą do wymarzonych. Jego drużyna przegrała dwa pierwsze mecze - najpierw z Interem Miami (2:3), a teraz z ekipą z Nowego Jorku (1:3) - a sam Polak jeszcze czeka na premierowe trafienie w amerykańskiej MLS.
Tak czy inaczej jego obecność i gra w USA jest dobrze przyjmowana przez dużą część tamtejszych kibiców. Na oficjalnym profilu PZPN w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym udokumentowano, co fani tak naprawdę myślą o "Lewym".
Kibice zgotowali w Nowym Jorku ciepłe przyjęcie "Lewego"
Kibice z Nowego Jorku dostali zadanie, by opisać Roberta Lewandowskiego jednym słowem. "Niesamowity", "Silny", "Dobry", "Najlepszy", Goat", "Legenda", "Super", "Perfekcyjny" - tak nazwali go fani.
Wideo nie przechodzi bez echa. Reaguje na nie m.in. Anna Lewandowska. W komentarzu umieściła emotikonę czerwonego serca, wyraźnie dając znać, że spodobało się jej to, co usłyszała od ludzi pod stadionem.
Po sieci krąży też nagranie, na którym pokazano zachowanie "Lewego" po przegranym w Nowym Jorku meczu. Podszedł pod trybunę i oddał jednemu z fanów swoją koszulkę.
Kiedy następny mecz Chicago Fire? Lewandowski znów może dostać szansę
Robert Lewandowski w ostatnim spotkaniu nie grał od pierwszej minuty. Wszedł na boisko po przerwie. Nie oznacza to jednak braku zaufania trenera.
"To bardzo wczesna faza. Mamy wobec Roberta wysokie oczekiwania - tak samo, jak wy, jak wszyscy. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, na jakim etapie obecnie on się znajduje" - przekazał Gregg Berhalter.
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Przekonywał, że drużyna chce znaleźć układ, w którym "Robert ma największy wpływ na grę, zobaczyć jak możemy być solidni w defensywie z nim w składzie i jak będziemy pressować".
"Celowo nie wystawiliśmy go w pierwszej połowie dzisiejszego meczu, ponieważ chcieliśmy ograniczyć liczbę minut, które rozegra, po tych 60 minutach w środę. Kontrolujemy jego czas gry, adaptujemy się do nowej sytuacji" - stwierdził.
Następny mecz ekipa Chicago Fire zagra za kilka dni - w niedzielę 2 sierpnia (godz. 2.30 czasu polskiego). Jej przeciwnikiem będzie Charlotte FC.