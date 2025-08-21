Tak nazwał Lewandowskiego, wszystko w dniu urodzin. Tysiące fanów to zobaczyło

Robert Lewandowski w ten czwartek obchodzi swoje 37. urodziny - i robi to bez dwóch zdań w całkiem przyjemnych okolicznościach, bowiem wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Polak jest już na ostatniej prostej do powrotu na boisko po niedawnej kontuzji.

21 sierpnia FC Barcelona opublikowała m.in. filmik, na którym podczas jednego z treningów zawodnicy "Blaugrany" w znany w drużynie sposób celebrowali wyjątkowy dzień "Lewego" - napastnik musiał przebiec przez specjalny "korytarz" złożony z futbolistów, którzy non stop klepali go po plecach. To jednak nie wszystko.

Gavi pospieszył z życzeniami dla Lewandowskiego. Hiszpan "odpowiedział" starszemu koledze po fachu

Na poruszający wpis w sieci zdecydował się bowiem Gavi, który w relacji na Instagramie stwierdził krótko: "Wszystkiego najlepszego, bracie". Ponadto dorzucił on jeszcze archiwalne zdjęcie na którym widać, jak on, Lewandowski oraz Ansu Fati i Ousmane Dembele pozują w roli... zespołu muzycznego.

Warto nadmienić, że Gavi w swoisty sposób "odbił piłeczkę", bowiem gdy on sam 5 sierpnia obchodził swoje 21. urodziny, to "RL9" złożył mu życzenia w podobnym duchu, określając go mianem "braciszka".

FC Barcelona weszła w sezon triumfując nad Mallorcą

Atmosfera wśród piłkarzy "Dumy Katalonii" wydaje się być więc więcej niż dobra - i trudno się dziwić, bowiem Barcelona zainaugurowała sezon zwycięstwem nad Mallorcą 3:0. Jedynym problemem niektórych graczy pozostaje przeciągająca się sprawa rejestracji przez La Ligę, ale trudno sobie wyobrazić, by sprawa nie została domknięta w najbliższym czasie.

"Barca" następne spotkanie rozegra dokładnie 23 sierpnia, mierząc się wówczas z ekipą Levante, które w pierwszej kolejce Primera Division przegrała z Deportivo Alaves 1:2. Niebawem przekonamy się, czy Robert Lewandowski będzie po urazie w na tyle dobrej formie, by zameldować się w tym przypadku w wyjściowej jedenastce wskazanej przez Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

