Anna Lewandowska niejednokrotnie podkreślała, że świetnie odnalazła się w Barcelonie. Zresztą życie w Hiszpanii od dawna było jej wielkim marzeniem. To dlatego, jeszcze gdy jej mąż grał w Bayernie , razem z Robertem zdecydowała o zakupie domu na Majorce . Transakcję przeprowadziła w ekspresowym tempie.

W piątek przyjechałam, obejrzałam, w niedzielę raz jeszcze poszłam i przybiłam piątkę. Kupiłam go

"Trenowałam przez wiele lat, byłam reprezentantką Polski w karate. Natomiast w pewnym momencie, kiedy poznałam męża, zrezygnowałam z bycia zawodowym sportowcem i zdecydowałam, że przeprowadzę się z moim mężem za granicę, gdzie będę go wspierała. Przeprowadziłam się, rezygnując ze startów w zawodach z orzełkiem na piersi" - wyznała Anna Lewandowska na kongresie.

Są jednak pewne ograniczenia. Jak sama przyznała, kalendarz podporządkowany jest Robertowi Lewandowskiemu i jego obowiązkom. Lecz wiedziała na co się pisze i rozumie, że właśnie tak wygląda codzienność u boku popularnego piłkarza ze światowego topu. Przy okazji rozprawia się z mitami na temat WAGs.

"Ja będę mówiła w imieniu żon piłkarzy. One naprawdę robią wiele, są inteligentnymi kobietami po studiach i często po prostu dokonują wyborów zajęcia się dziećmi, domem, wspieraniem męża. Nie mogą pracować tak, jak pracowały kiedyś i to na pewno jest trudne dla tych kobiet. Przy takim układzie, kiedy to piłkarz jest gwiazdą w domu, oczywiście ważne jest ogromne wsparcie drugiej osoby" - wytłumaczyła.