Korespondencja z Chicago

Dan Cohen pracuje w Fire od lat. Jest szefem komunikacji, niektórzy żartują, że potrafi kontrolować oddechy dziennikarzy. Do tej pory zadanie to było o tyle łatwe, że klub - jako przedstawiciel sportu numer cztery lub nawet numer pięć w Chicago - nie wzbudzał wielkiego zainteresowania mediów. Ale we wtorek zapanowało szaleństwo. - Mieliśmy już duże transfery w przeszłości, choćby Shaqiriego lub Schwensteigera - mówi w rozmowie z Interią. - One podbijały zainteresowanie Fire, ale nie da się tego przyrównać do efektu Lewandowskiego. Rozejrzyj się, ilu was dziś przyjechało. Dostaliśmy kilkadziesiąt wniosków o wydanie akredytacji na dzisiejszy dzień, ostatecznie pojawi się 60-70 osób (dziennikarzy, operatorów - przyp. red.), z czego pewnie ponad połowa z Polski.

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Będzie komplet

Ale tu nie chodzi tylko o dziennikarzy. Stadion Soldier Field na tle innych obiektów MLS wyróżnia się gabarytami. Może pomieścić 60 tys. widzów, ale w czasie dotychczasowych meczów wygląda na pusty. Taki efekt, gdy drużynę na takiego giganta przychodzi oglądać 20 tys. osób. W czwartkowym meczu z Vancouver będzie inaczej.

Jeszcze raz Cohen: - Będzie komplet sprzedanych biletów na miejsca, z których możemy korzystać. Na stadionie mamy cztery kondygnacje, ale ta najwyższa jest wyłączona z użytku. Pozostałe będą zajęte w komplecie. To da około 50 tys. osób na trybunach, co jest niezwykłą rzadkością.

Wciąż jednak nie wiadomo, czy Robert Lewandowski zagra. Być może wyjaśni się to na konferencji prasowej, która odbędzie się dwie godziny po zakończonym treningu. Klub chyba nie docenił zainteresowania, bo przewidział na nią zaledwie pół godziny, co oznacza, że nie ma najmniejszych szans, by każdy mógł zadać choć jedno pytanie.

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Szpaler-chrzest dla Lewandowskiego

Sam trening zaczął się od szpaleru, w którym przebiegli nowi zawodnicy Chicago - w tym oczywiście Lewandowski - szpaleru połączonego z tradycyjnym piłkarskim "chrztem". Później było kilka ćwiczeń na niskiej intensywności, gra w "dziadka", a po piętnastu minutach media wyproszono. Warunki do oglądania tego kwadransa były dalekie od ideału - tłum dziennikarzy zgromadzono na kilkunastu metrach kwadratowych, kilkadziesiąt metrów od miejsca treningu. Klub - zalewany ostatnio prośbami o dodatkowe wywiady i spotkania - najwidoczniej zaczął stawiać granicę, bo też wcześniej ogłosił, że nie będzie możliwości indywidualnych rozmów do końca tygodnia i wszystkie wnioski z góry będą odrzucane.

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Chicago Fire dopiero uczy się tej sytuacji, ale kibic w USA jest niecierpliwy bardziej niż w Europie - potrzebuje szybkiego sukcesu, więc to, jak będą wyglądać kolejne tygodnie Roberta Lewandowskiego (i zainteresowanie jego grą) jest bezpośrednio związane z liczbą strzelonych przez niego goli. Być może pierwsza okazja nadarzy się w czwartek.

Robert Lewandowski Kamil Krzaczyński Newspix.pl

Robert Lewandowski Chicago Fire Media materiały prasowe





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