Tak Lewandowski zachował się wobec kolegi z zespołu. W Hiszpanii o tym głośno

Lewandowski potrzebował do tego dwóch lat. Wreszcie czuje się w FC Barcelona jak w domu

Gdy Robert Lewandowski trafiał do FC Barcelona w 2022 roku, klub miał na niego jasny pomysł. Sprowadzano nie tylko jednego z najlepszych napastników na świecie, ale i niezwykle doświadczonego zawodnika, mającego służyć dobrą radą szatni zbudowanej na piłkarzach na początku swojej kariery. Kapitan reprezentacji Polski z miejsca wziął się za wypełnianie obowiązków sportowych. Jego gole w dużej mierze doprowadziły "Blaugranę" do tytułu mistrzowskiego w debiutanckim sezonie snajpera w stolicy Katalonii - sięgnął po koronę króla strzelców z 23 trafieniami na koncie.

"W pierwszym roku wszystko było nowe i świeże. Drugi rok był trochę przejściowy, natomiast teraz mam wrażenie, że jestem w stu procentach zaaklimatyzowany. Czuję to choćby po relacjach i w kontaktach z młodymi zawodnikami. Opanowałem język hiszpański już na innym, wyższym poziomie. Nazwijmy to, bardzo umownie, komunikacją młodzieżową. To trudno wyjaśnić, ale taki prosty przykład dotyczy choćby funkcjonowania wewnątrz drużyny poza boiskiem. Mówię o takich zwykłych, codziennych żarcikach. Bo nawet jeśli nauczysz się prostego posługiwania językiem hiszpańskim, to niuansów, właśnie owych żartów, nie zrozumiesz. A teraz zaczynam już ten - tak to ujmę - młodzieżowy slang coraz lepiej kumać. Wiem, jak i o czym chłopaki w szatni rozmawiają" - wyznał Polak.