Tak Lewandowski wparował na zgrupowanie reprezentacji Polski. Po królewsku

Katarzyna Pociecha

Jeszcze w niedzielę 22 marca Robert Lewandowski grał w ligowym meczu Barcelony przeciwko Rayo Vallecano. "Duma Katalonii" wygrała 1:0. Krótko po zakończeniu spotkania napastnik wsiadł na pokład prywatnego odrzutowca i w takim stylu "wleciał" do Warszawy na zgrupowanie reprezentacji Polski w ramach przygotowań do baraży o MŚ. Nie był sam. Towarzyszyły mu osoby bardzo bliskie jego sercu.

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnejMarcin BulandaNewspix.pl

W piątkowe popołudnie 20 marca selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście zawodników, którzy powalczą w barażach o mistrzostwa świata, znalazł się, rzecz jasna, kapitan drużyny Robert Lewandowski. Nie mógł dotrzeć do Warszawy wcześniej ze względu na inne zobowiązania zawodowe, a konkretnie na mecz Barcelony z Rayo. Znalazł jednak sposób, by nie spóźnić się na pierwsze spotkanie z kolegami z kadry. Ujawniono kulisy. Okazuje się, że do Polski "Lewy" nie przyleciał sam. Towarzyszyło mu kilka bardzo bliskich mu osób.

22 marca o godzinie 14.00 rozpoczął się mecz Barcelony z Rayo Vallecano w ramach 29. kolejki hiszpańskiej La Ligi. "Duma Katalonii" wygrała 1:0 po golu Ronalda Araujo z 24. minuty. Dzięki zwycięstwu ekipa "Lewego" nie tylko podbiła wspaniałą passę triumfów do ośmiu wygranych, ale też umocniła się na pozycji lidera. Ma obecnie cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.

Robert Lewandowski przebywał na boisku w pierwszej połowie, na drugą już nie wyszedł. Po końcowym gwizdku szybko opuścił Camp Nou, bo w planach miał wylot do Polski. Jak się okazuje, do Warszawy przybył prywatnym odrzutowcem, co opisuje "Fakt". Wylądował w północnej części lotniska Chopina na nowoczesnym terminalu przeznaczonym do obsługi pasażerów i załóg statków powietrznych użytkowanych dla innych celów niż regularny oraz czarterowy przewóz lotniczy.

"Towarzyszyły mu matka Iwona oraz siostra Milena. Tuż po opuszczeniu lotniska rodzina Lewandowskich sprawnie przesiadła się do czekającego na nich luksusowego mercedesa i odjechała w stronę centrum" - czytamy.

W takim stylu Lewandowski rozpoczął marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed barażowym meczem z Albanią. W poniedziałkowym planie ma wpisany udział w konferencji prasowej i drużynowy trening na stadionie Legii Warszawa. We wtorek 23 marca zaplanowano drugie zajęcia kadry na boisku w stolicy. W środę 24 marca odbędą się oficjalne konferencje przedmeczowe reprezentacji Polski (godzina 15.30) i reprezentacji Albanii (17.00) oraz oficjalne treningi (Polska: godz. 16.15, Albania: 18.00). Czwartkowe wydarzenia w całości zorganizowane zostaną na Stadionie Narodowym. Mecz Polska - Albania rozpocznie się w czwartek 26 marca o godzinie 20.45.

Mężczyzna w szarym garniturze stoi na tarasie widokowym, w tle panorama miasta z rozpoznawalnymi wieżowcami oraz metalowa balustrada zabezpieczająca taras.
DJB: Urban rozważał podmianę Szymańskiego. WIDEOPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja