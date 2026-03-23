Tak Lewandowski wparował na zgrupowanie reprezentacji Polski. Po królewsku

W piątkowe popołudnie 20 marca selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście zawodników, którzy powalczą w barażach o mistrzostwa świata, znalazł się, rzecz jasna, kapitan drużyny Robert Lewandowski. Nie mógł dotrzeć do Warszawy wcześniej ze względu na inne zobowiązania zawodowe, a konkretnie na mecz Barcelony z Rayo. Znalazł jednak sposób, by nie spóźnić się na pierwsze spotkanie z kolegami z kadry. Ujawniono kulisy. Okazuje się, że do Polski "Lewy" nie przyleciał sam. Towarzyszyło mu kilka bardzo bliskich mu osób.

Tak Robert Lewandowski przybył do Warszawy. Nie był sam

22 marca o godzinie 14.00 rozpoczął się mecz Barcelony z Rayo Vallecano w ramach 29. kolejki hiszpańskiej La Ligi. "Duma Katalonii" wygrała 1:0 po golu Ronalda Araujo z 24. minuty. Dzięki zwycięstwu ekipa "Lewego" nie tylko podbiła wspaniałą passę triumfów do ośmiu wygranych, ale też umocniła się na pozycji lidera. Ma obecnie cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.

Robert Lewandowski przebywał na boisku w pierwszej połowie, na drugą już nie wyszedł. Po końcowym gwizdku szybko opuścił Camp Nou, bo w planach miał wylot do Polski. Jak się okazuje, do Warszawy przybył prywatnym odrzutowcem, co opisuje "Fakt". Wylądował w północnej części lotniska Chopina na nowoczesnym terminalu przeznaczonym do obsługi pasażerów i załóg statków powietrznych użytkowanych dla innych celów niż regularny oraz czarterowy przewóz lotniczy.

"Towarzyszyły mu matka Iwona oraz siostra Milena. Tuż po opuszczeniu lotniska rodzina Lewandowskich sprawnie przesiadła się do czekającego na nich luksusowego mercedesa i odjechała w stronę centrum" - czytamy.

W takim stylu Lewandowski rozpoczął marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed barażowym meczem z Albanią. W poniedziałkowym planie ma wpisany udział w konferencji prasowej i drużynowy trening na stadionie Legii Warszawa. We wtorek 23 marca zaplanowano drugie zajęcia kadry na boisku w stolicy. W środę 24 marca odbędą się oficjalne konferencje przedmeczowe reprezentacji Polski (godzina 15.30) i reprezentacji Albanii (17.00) oraz oficjalne treningi (Polska: godz. 16.15, Albania: 18.00). Czwartkowe wydarzenia w całości zorganizowane zostaną na Stadionie Narodowym. Mecz Polska - Albania rozpocznie się w czwartek 26 marca o godzinie 20.45.

