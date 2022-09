Tak Lewandowski rządzi Barceloną. „Na pierwszej rozmowie wyznaczył mi rolę”

Francuz w zespole z Katalonii występuje od lata 2017 roku. Przed obecnym sezonem przedłużył kontrakt o dwa lata. Od początku rozgrywek jest podstawowym zawodnikiem zespołu. Dembele w wywiadzie udzielonym Mundo Deportivo opowiedział między innymi o pierwszym spotkaniu z Lewandowskim. Francuz w poprzednich rozgrywkach obok Jordiego Alby miał najwięcej - trzynaście - asyst.

Lewandowski do Dembele: Dasz mi dużo asyst

- Nie wiem, ile będzie w tym sezonie. Pierwszą rzeczą, którą usłyszałem od Roberta było: "Dasz mi wiele asyst". Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie - mówił Dembele.

Chyba nie do końca pamiętał o tej obietnicy, bo w meczu z Sevillą co najmniej dwa razy mógł podaniem stworzyć Lewandowskiemu znakomitą sytuację, ale zdecydował się na strzały, które były niecelne. Wypomniał mu to Grzegorz Krychowiak. Jak do tej pory Dembele ma na koncie dwie asysty w hiszpańskiej ekstraklasie - jedną przy golu Polaka na 3-0 w meczu z Realem Valladolid.

Dembele - znajomy Lewandowskiego z Bundesligi

Francuz podkreśla jednak, że z kolegami, z którymi tworzy atak - Lewandowskim i Raphinhą ma dobre relacje. Kapitana reprezentacji Polski zna z czasów, kiedy występował w Borussii Dortmund. Grał przeciwko niemu pięć razy. Dwa razy w Superpucharze Niemiec, raz w lidze i raz w Pucharze Niemiec. Do piątego spotkania doszło już po przejściu Dembele do Barcelony. W poprzednim sezonie Bayern zagrał z "Dumą Katalonii" w Lidze Mistrzów.

- Mam z nimi bardzo dobry kontakt. Lewandowski w Bayernie przez lata był jednym z najlepszych w Bundeslidze. Śledziłem też Raphinhę, bo grał w moim klubie, w Rennes. Razem powinniśmy zapewnić dużo goli - twierdzi Dembele.

Lewandowski w Bayernie przez lata był jednym z najlepszych w Bundeslidze. Ousmame Dembele

25-letni skrzydłowy mówił też, jak ważna rolę w Barcelonie odgrywa Lewandowski. - Każdego dnia podczas treningów widzimy, że to bardzo dobry zawodnik. A do tego to świetny człowiek. Zawsze jest uśmiechnięty i z każdym dużo rozmawia. W wieku 34 lat ma mnóstwo doświadczenia, a mamy w drużynie wielu młodych piłkarzy. Jest liderem zespołu - zaznacza Dembele.